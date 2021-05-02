











Папа Римский провел молебен в Соборе Святого Петра перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы. Она почитается с VII века и располагается в Григорианской капелле Ватиканской базилики.





Понтифик призвал в начале мая объединиться в молитве со всеми святилищами мира. По его словам, на протяжении этого месяца молитвы будут ежедневно в 18:00 возноситься за разных людей, в том числе тех, кто пострадал во время коронавирусной пандемии, а также их семьи, больных и бедных.





Молиться будут и за врачей, ученых, представителей медперсонала, волонтеров – тех, кто встал на передний край борьбы с коронавирусом.





Всего участие в молитве приняли около 150 человек.





Инициатором такого необычного "марафона" стал Папа Франциск, который пригласил 30 знаковых святилищ, посвященных Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на материнское заступничество Богородицы.





Завершится "марафон" в Ватиканских садах у богородичного алтаря в последний день месяца. Молебен проведет папа Франциск.



