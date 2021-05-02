+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Папа Римский запустил молитвенный "марафон" о прекращении пандемии COVID

В субботу Папа Римский Франциск в Ватикане дал старт молитвенному "марафону" о прекращении пандемии COVID-19.




Папа Римский провел молебен в Соборе Святого Петра перед иконой пресвятой Богородицы Скоропомощницы. Она почитается с VII века и располагается в Григорианской капелле Ватиканской базилики.

Понтифик призвал в начале мая объединиться в молитве со всеми святилищами мира. По его словам, на протяжении этого месяца молитвы будут ежедневно в 18:00 возноситься за разных людей, в том числе тех, кто пострадал во время коронавирусной пандемии, а также их семьи, больных и бедных.

Молиться будут и за врачей, ученых, представителей медперсонала, волонтеров – тех, кто встал на передний край борьбы с коронавирусом.

Всего участие в молитве приняли около 150 человек.

Инициатором такого необычного "марафона" стал Папа Франциск, который пригласил 30 знаковых святилищ, посвященных Деве Марии, присоединиться к молитве о прекращении пандемии, возложив надежды человечества на материнское заступничество Богородицы.

Завершится "марафон" в Ватиканских садах у богородичного алтаря в последний день месяца. Молебен проведет папа Франциск.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]