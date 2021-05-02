Байден с супругой решили завести кошку. Она будет жить в Белом доме

Фото: ЕРА





Кошка уже "ждет встречи", отметила Джилл Байден, комментируя новость о скором прибытии питомца.





На вопрос, как их трехлетняя овчарка по кличке Мейджор отнесется к кошке, она сказала, что пес прошел соответствующую тренировку. Его водили в приют с кошками и он отлично себя вел, подчеркнула первая леди.





Джилл Байден добавила, что Мейджор вернулся в Белый дом после курса дрессировки и показывает "отличное поведение".





До президентства Байдена только 43-й президент США Джордж Буш – младший держал кошку в Белом доме. Она была черного цвета с кличкой Индия, напомнил телеканал.





Контекст:





- У Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мейджора взяли из приюта в 2018 году, а Чемпа – в 2008 году у заводчика.





- Мейджор успел уже два раза покусать людей. Из-за этого его отправляли на дополнительную дрессировку, чтобы помочь приспособиться к жизни в Белом доме.





- В начале марта Мейджор укусил одного из охранников – и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.





- Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – "милый пес". "85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом", – говорил он.





- 31 марта CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь. - После инцидента собаку начали выгуливать на поводке. Как отметил канал, так было не всегда.





- Собак перевезли в Белый дом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Байдена. У домашних животных президентской четы есть собственный "Овальный лапбинет" в Twitter, Instagram и TikTok.







