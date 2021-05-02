+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Байден с супругой решили завести кошку. Она будет жить в Белом доме

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл решили завести кошку. Как и псы Мейджор и Чемп, она будет жить в Белом доме, сказала в интервью телеканалу NBC News первая леди США.

Фото: ЕРА

Кошка уже "ждет встречи", отметила Джилл Байден, комментируя новость о скором прибытии питомца.

На вопрос, как их трехлетняя овчарка по кличке Мейджор отнесется к кошке, она сказала, что пес прошел соответствующую тренировку. Его водили в приют с кошками и он отлично себя вел, подчеркнула первая леди.

Джилл Байден добавила, что Мейджор вернулся в Белый дом после курса дрессировки и показывает "отличное поведение".

До президентства Байдена только 43-й президент США Джордж Буш – младший держал кошку в Белом доме. Она была черного цвета с кличкой Индия, напомнил телеканал.

Контекст:

- У Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мейджора взяли из приюта в 2018 году, а Чемпа – в 2008 году у заводчика.

- Мейджор успел уже два раза покусать людей. Из-за этого его отправляли на дополнительную дрессировку, чтобы помочь приспособиться к жизни в Белом доме. 

- В начале марта Мейджор укусил одного из охранников – и собак отвезли в дом Байденов в Делавэре. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточняла, что собак отсылают на время отъезда первой леди Джилл Байден и непременно вернут хозяевам.

- Позже немецкие овчарки вернулись в Белый дом. Пес Мейджор, будучи в доме семейства в Делавэре, прошел дополнительные тренировки с кинологом. Байден говорил, что Мейджор – "милый пес". "85% людей здесь любят его. И все, что он делает, – это лижет их и виляет хвостом", – говорил он.

- 31 марта CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Мейджор укусил сотрудника службы национальных парков США и тому потребовалась медицинская помощь. - После инцидента собаку начали выгуливать на поводке. Как отметил канал, так было не всегда.

- Собак перевезли в Белый дом 24 января, меньше чем через неделю после инаугурации Байдена. У домашних животных президентской четы есть собственный "Овальный лапбинет" в Twitter, Instagram и TikTok.
Источник: Гордон
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]