— Нам нужны врачи — аналитики данных и врачи-кибернетики… Эту цитату из интервью чиновника Минздрава можно найти в официальном телеграм-канале Минздрава, — пишет в «Фейсбуке» врач Станислав Соловей. — Вообще строить планы и планировать светлое будущее — это отличительная черта наших чиновников, вот только на поверку планы часто оказываются планами и мечтами, далекими от реалий…





Я просто не понимаю, зачем в медицине аналитики, если пациенты от ковида умирают четко в количестве 9-10 человек уже так долго, что больше похоже на процентную ставку швейцарских банков — стабильная и надежная…





Разбудите меня через много лет, и я скажу, что в Беларуси от ковида за вчерашний день умерло 10 человек. Этот феномен статистики оброс таким количеством грустных шуток и колкостей, что уже надоел. Но Минздрав с упорством канадского лесоруба уверяет нас в данной «стабильности», но при этом напоминает о правилах проведения массовых мероприятий, о запрете неправильных и одобрении правильных, ведь участие в субботнике не несет никакого риска для здоровья, в отличие от Чернобыльского шляха, Дня Воли и любого другого мероприятия проведенного не по инициативе горисполкома или федерации профсоюзов.





Нам нужны врачи-кибернетики…Очнитесь! Нам нужны просто врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, акушерки, санитары — их просто катастрофически мало!





Посмотрите на медперсонал в поликлиниках и больницах… Старики и дети… Ну, или мне так «везет». Клинический опыт, мастерство рук и пресловутая «чуйка» формируются годами. Посмотрите на возраст медиков вокруг вас! Как много среди них людей от 35 до 50 лет, опытных специалистов, великолепно знающих свою работу? Или вы думаете, что медсестре после училища не нужен опыт работы или от нее мало зависит? Или что врач первого года работы спокойно сможет вылечить любого пациента благодаря великолепной подготовке в самых лучших медицинских вузах?





Наши ряды редеют с такой скоростью, что приходящего молодняка хватает только на затыкание текущих дыр. Никого не заботит, что молодому врачу нужно учиться, и его нужно учить. Это не обучение щенка плаванию — кинь, а там поплывет как-нибудь. Тут нужно работать сообща, давать возможность наработать навыки, сформировать клиническое мышление (даже не говорите, что его можно в университете выработать!!!) и страховать от ошибок.





Я хорошо помню, сколько времени тратили на меня мои учителя, позволяя учиться у них, ведь самому сделать или принять решение в разы быстрее и проще. А теперь представьте, что вы оба работаете за двоих? Сколько будет у старшего коллеги сил и желания помочь молодняку? Сколько желания будет у молодого врача, придя домой, читать профессиональную литературу или думать, как помочь пациенту с тяжелым случаем? Не приходят на ум слова про «выгорание» или «равнодушие»?





Строим новые корпуса, закупим новое оборудование, цифровизируем всех и вся… А смысл? Медиков не хватает! Алло!





О каких планах вы говорите? Работать кто будет? Черные списки врачей! Вдумайтесь! Врачей нет, уже не хватает, элементарно нет. Какой отбор? Дефицит такой, что трудоустройство по диплому. Диплом есть? Берем! А навыки и умения уже вообще не интересуют? Главное — ставку закрыть, а там что-нибудь придумаем!





Как можно не давать работать врачу в медицине по причине его личного мнения? Требовать его увольнения из больниц и медцентров? Что это за мракобесие?





Поверьте, уехать в другую страну и работать там проще, чем кажется, особенно врачу или медсестре… Чего вы хотите добиться этим? Страха? Так он уже давно есть в стране, где за штаны неправильного цвета или не те мармеладки арестовывают людей! Где за смайлик в комментариях заводят уголовные дела.





Поверьте, когда болит зуб, живот, сердце или спина, то последнее, что вас заинтересует, это политическое мировоззрение врача или медсестры. Да пусть они будут хоть монархистами или анархо-коммунистами, главное, чтобы вылечили! Вам помощь нужна, а не друг для приятной беседы о современном мироустройстве!





Но нет, идейно неправильные медики — это проблема первоочередная, и плевать на все остальное. Вот выгоним из профессии всех неправильных медиков — и тогда заживем… Лучше пусть вообще не будет врача (привет РНПЦ «Мать и дитя»), чем будет лечить «недостойный»…





Очнитесь! Минздрав, пожалуйста, очнитесь! В медицине не проблема с кадрами, у нас уже катастрофа!





Прорвало после новостей из 3-й ГКДБ. Комментариев нет, есть только непонимание и сильнейшая усталость. И очень грустно оглядываться по сторонам и пытаться понять происходящее.





Мне просто непонятно, зачем Минздрав толкает к эмиграции медиков, ведь любые репрессии ведут именно к этому. Смотря, как увольняют коллег, не задуматься о том, что ты можешь быть следующим нельзя, и начинаешь думать, а что «если». Вместо уволенных и уехавших коллег приходится работать больше и больше, это тоже ломает. Так долго продолжаться не может.





Как они (люди, работающие в Минздраве) сами себе это объясняют. Как они спят, о чем мечтают и что планируют делать дальше?





Я устал от происходящего вокруг абсурда, очень устал. Но опускать руки не могу!