Фотофакт: К Пасхе в Бресте зацвели магнолии

Из приблизительно 240 видов в Беларуси адаптировались три самых морозостойких. Особенный климат Бреста («южной столицы Беларуси») позволяет успешно культивировать магнолии. Они произрастают в городском парке культуры и отдыха, а также в Зимнем саду Бреста.



