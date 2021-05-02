Один из домов в Новой Боровой, где в марте повесили большие красно-зеленые флаги





В марте на нескольких домах в Новой Боровой с помощью силовиков установили флагштоки с государственными флагами. Жители рассказывали, что разрешения у них не спрашивали.





На крышах, помимо флагов, говорят местные, появилось и видеонаблюдение, а представителям ТС предложили заключить договор для охраны важного объекта. Ожидалось, что этот вопрос вынесут на голосование.





Дом № 1 по улице Братьев Райт (это товарищество собственников «Квартал Парк») — тоже теперь под флагом. Сегодня в почтовые ящики жителей пришли уведомления о голосовании по вопросу охраны символики на крыше.





Фото: читатель TUT.BY





Согласно бумаге, взнос ежегодный — это 4748 рублей 15 копеек. При этом единовременный взнос с квартиры — 5 рублей 50 копеек. Если люди проголосуют за, счет включат в извещение.





Уведомления пришли и жителям дома по улице Небесной, 1, корпус 2 (товарищество собственников «Кедровый квартал»). По информации onliner.by, там годовая стоимость охраны флага чуть ниже — 4370 рублей 98 копеек в год. С каждой квартиры единовременно предлагают брать по 4 рубля 62 копейки.



