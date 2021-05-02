Жителям Новой Боровой рассказали, сколько стоит охрана госфлагов на их крышах (будет голосование)
Жителям Новой Боровой предлагают обсудить вопрос охраны флагштоков на крыше. Уведомления получили члены по крайней мере двух товариществ собственников, там сказано, во сколько обходятся услуги.
Один из домов в Новой Боровой, где в марте повесили большие красно-зеленые флаги
В марте на нескольких домах в Новой Боровой с помощью силовиков установили флагштоки с государственными флагами. Жители рассказывали, что разрешения у них не спрашивали.
На крышах, помимо флагов, говорят местные, появилось и видеонаблюдение, а представителям ТС предложили заключить договор для охраны важного объекта. Ожидалось, что этот вопрос вынесут на голосование.
Дом № 1 по улице Братьев Райт (это товарищество собственников «Квартал Парк») — тоже теперь под флагом. Сегодня в почтовые ящики жителей пришли уведомления о голосовании по вопросу охраны символики на крыше.
Фото: читатель TUT.BY
Согласно бумаге, взнос ежегодный — это 4748 рублей 15 копеек. При этом единовременный взнос с квартиры — 5 рублей 50 копеек. Если люди проголосуют за, счет включат в извещение.
Уведомления пришли и жителям дома по улице Небесной, 1, корпус 2 (товарищество собственников «Кедровый квартал»). По информации onliner.by, там годовая стоимость охраны флага чуть ниже — 4370 рублей 98 копеек в год. С каждой квартиры единовременно предлагают брать по 4 рубля 62 копейки.
Источник: TUT.BY
07:14 02/05/2021
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