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«Бил по голове и поливал кипятком из чайника». Вынесен приговор жителю Брестской области

Судом Барановичского района и города Барановичи постановлен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер истязания.

Как сообщили в пресс-службе Брестского областного суда, обвиняемый (1985 года рождения), «будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, действуя способом, носящим характер истязания, нанес множественные удары ногами и руками по голове и различным частям тела потерпевшего, поливал его кипятком из чайника».

В результате этих умышленных преступных действий мужчина причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Приговором суда, на основании пункта 3 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса РБ, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в размере 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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