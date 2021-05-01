Арестуют свадьбу? Замочки с бело-красно-белым флагом начали вешать молодожены Витебска

У витебских молодоженов есть традиция: после загса приехать на Пушкинский мост и повесить на перила "замочек любви". Среди них стали встречаться и изображением бело-красно-белого флага и понятной всем символики.

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