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Арестуют свадьбу? Замочки с бело-красно-белым флагом начали вешать молодожены Витебска

У витебских молодоженов есть традиция: после загса приехать на Пушкинский мост и повесить на перила "замочек любви". Среди них стали встречаться и изображением бело-красно-белого флага и понятной всем символики.
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В целом тут можно встретить разные замки: в виде дома, сердечка, а также с надписями типа "Миша + Маша = любовь", "Ты + я = семья" и т.д.
Vitebsk.cc
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