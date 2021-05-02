"Зелёный свет". В ЕС одобрили вакцину Moderna





В заявлении европейского регулятора сказано, что Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на их основе рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение на продажу.





«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации», — подчеркивает Эмер Кук, исполнительный директор EMA. Он также отметил, что это уже вторая положительная рекомендация в Евросоюзе по вакцине всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию. В конце декабря в ЕС началась вакцинация американо-германским препаратом Pfizer.





Крупное клиническое исследование показало, что вакцина Moderna эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 до 94 лет, сказано также в заявлении. Всего в исследовании приняло участие около 30 000 человек. Половина из них получила вакцину, а вторая — пустышки. При этом люди не знали, ввели им настоящий препарат или нет. Испытание показало эффективность вакцины на 94,1%, а у группы риска с хроническими заболеваниями — 90,9%.



