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"Зелёный свет". В ЕС одобрили вакцину Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на заседании в среду, 6 января, одобрило вакцину от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза.


В заявлении европейского регулятора сказано, что Комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на их основе рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение на продажу.

«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации», — подчеркивает Эмер Кук, исполнительный директор EMA. Он также отметил, что это уже вторая положительная рекомендация в Евросоюзе по вакцине всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию. В конце декабря в ЕС началась вакцинация американо-германским препаратом Pfizer.

Крупное клиническое исследование показало, что вакцина Moderna эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 до 94 лет, сказано также в заявлении. Всего в исследовании приняло участие около 30 000 человек. Половина из них получила вакцину, а вторая — пустышки. При этом люди не знали, ввели им настоящий препарат или нет. Испытание показало эффективность вакцины на 94,1%, а у группы риска с хроническими заболеваниями — 90,9%.

Что касается побочных эффектов, они были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами определили боль и припухлость в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадку, увеличение или болезненность лимфатических узлов под мышкой, головную боль, боль в мышцах и суставах, тошноту и рвоту, пишет officelife.media.
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