+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Гомельском районе сельчане нашли трупы жестоко убитых собаки и кота. Возбуждено уголовное дело

В Гомельском районе возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Об этом сообщает Следственный комитет.


В деревне Лопатино 19 апреля сельчане возле Дома культуры нашли тела собаки и кота с признаками насильственной смерти. Эксперты при вскрытии выяснили, что собака умерла от перелома позвоночника, а кот от обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей.

В совершении преступления подозревают два местных жителя в возрасте 21 года и 19 лет. К ним применена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, пишут Сильные новости.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]