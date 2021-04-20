



В первом квартале изъяли значительно больше наркотиков — 69,1 кг (38,5 кг за такой же период годом ранее).





— Вовлечение детей в наркосбыт вновь начинает набрать обороты. За 3,5 месяца этого года по ст. 328 УК задержано почти 70 обучающихся, у большинства из них особо тяжкий состав, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, — рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.





В основном молодые люди распространяли особо опасные пара-метилэфедрон и альфа-PVP, употребление которых может привести к летальному исходу.





По словам представителя МВД, наркокурьеров вербуют чаще всего в интернете, молодым людям рассылают соответствующие сообщения в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Viber. Их убеждают, что при соблюдении мер конспирации риск быть задержанным практически отсутствует. Но это не так, говорит Олег Сильвестрович.





— В среднем «трудовой стаж» до момента привлечения к уголовной ответственности составляет 2—3 месяца, а некоторых задерживают во время первой попытки заработать, — отмечает он.





Еще одна тревожная тенденция — растет количество передозировок (138 случаев, или +8,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года).





За январь — март этого года оперативники пресекли работу двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. Возбуждено 277 уголовных дел (при 180 в первом квартале 2020-го) в отношении 216 лиц (148 за такой же период годом ранее), причастных к незаконному обороту наркотиков через веб-ресурсы.