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МВД: средний «трудовой стаж» наркокурьера составляет 2—3 месяца, некоторых берут на первой закладке

МВД на круглом столе поделилось цифрами по наркопреступности в Беларуси. По официальной статистике, число наркопреступлений растет. В первом квартале 2021 года преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было 1063. При этом 615 были связаны со сбытом психоактивных веществ.


В первом квартале изъяли значительно больше наркотиков — 69,1 кг (38,5 кг за такой же период годом ранее).

— Вовлечение детей в наркосбыт вновь начинает набрать обороты. За 3,5 месяца этого года по ст. 328 УК задержано почти 70 обучающихся, у большинства из них особо тяжкий состав, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, — рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.

В основном молодые люди распространяли особо опасные пара-метилэфедрон и альфа-PVP, употребление которых может привести к летальному исходу.

По словам представителя МВД, наркокурьеров вербуют чаще всего в интернете, молодым людям рассылают соответствующие сообщения в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Viber. Их убеждают, что при соблюдении мер конспирации риск быть задержанным практически отсутствует. Но это не так, говорит Олег Сильвестрович.

— В среднем «трудовой стаж» до момента привлечения к уголовной ответственности составляет 2—3 месяца, а некоторых задерживают во время первой попытки заработать, — отмечает он.

Еще одна тревожная тенденция — растет количество передозировок (138 случаев, или +8,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года).

За январь — март этого года оперативники пресекли работу двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. Возбуждено 277 уголовных дел (при 180 в первом квартале 2020-го) в отношении 216 лиц (148 за такой же период годом ранее), причастных к незаконному обороту наркотиков через веб-ресурсы.
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