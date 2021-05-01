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Мингорсуд отказал отменить заключение Максима Знака. Юрист останется в СИЗО

Минский городской суд вновь отказался отменить заключение под стражу для члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвоката Максима Знака.

"Мингорсуд в очередной раз, вслед за районным судом, отказался отменить заключение под стражу Максима Знака - нашего коллеги-адвоката, который с 9 сентября 2020 года содержится в СИЗО в связи с профессиональной деятельностью", - сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Лаевский, адвокат Знака.


По словам Лаевского, мера пресечения должна обосновываться конкретными фактами, из которых должно быть видно намерение лица скрыться, помешать расследованию. "Но таких фактов нет. Это не мешает суду оставлять человека под стражей, даже несмотря на то, что из предъявленного обвинения не ясно, что конкретно якобы сделал обвиняемый, в чем выразились его действия", - отметил адвокат.

Он также напомнил, что 9 мая истечет предыдущее продление содержания под стражей Знака.
interfax.by
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