+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Сказали, не то надела». Минчанку оштрафовали за красно-белые носки

«Сказали, что у меня носки не того цвета», — рассказывает минчанка Наталья про свое задержание 25 марта и присужденный штраф.

«Сказали, не то надела». Минчанку оштрафовали за красно-белые носки
Фото: Юлия Альгерчик Бело-красные носки от Mark Formelle
 Женщина, которая сейчас решила рассказать свою историю, говорит, что в тот день шла на курсы в автошколу, на ней были надеты носки белого цвета с красной полосой. За это суд оштрафовал ее на 80 базовых величин — 2320 рублей. К слову, таких носков уже нет в продаже, обратили внимание читатели, пишет news.tut.by

Наталья Сивцова-Седушкина живет в Минске рядом с кинотеатром «Октябрь». В среду, 24 марта, милиция обратила внимание на балкон ее квартиры: на нем были завязаны красные и белые ленточки. Силовики пришли к ней домой, сняли ленты и увезли хозяйку в РУВД Советского района, там на нее составили протокол за пикетирование. На следующие сутки (а это был День Воли) состоялся суд, который признал Наталью виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф 70 базовых величин (2030 рублей).

— Я вернулась из суда и вечером того же дня, примерно в 19.28, отправилась на водительские курсы — они начинались в 20.00. Только вышла из арки дома, как со спины ко мне подошли четверо силовиков в балаклавах и черной одежде, — вспоминает о событиях женщина.

По словам Натальи, ей сообщили, что у нее «носки не того цвета». Минчанка говорит, что ее «подняли и понесли» за кинотеатр — туда, где стояли автозаки. Наталья просила поставить ее на ноги, мол, она пойдет сама и убегать не собирается.

— Наверное, я действительно была довольно заметной: белые куртка и кроссовки, синие укороченные джинсы и белые носки с красной полосой производства Mark Formelle, которые были видны наполовину. Но разве это нарушение? Я спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала.

Задержанную доставили в РУВД Советского района. Там ее продержали не более трех часов — Наталья сообщила, что у нее несовершеннолетний ребенок. Женщина вышла из милиции с очередным протоколом, составленным на нее по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Суд рассмотрел это дело уже на следующий день, но решение не принял — отправил материалы на доработку.

«Доработанный» протокол

— Я попросила суд запросить записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых было видно, как я шла по проспекту, как меня задерживали. Также сама хотела подготовиться — доказать, что я шла по делу, на курсы.

Во время следующих судебных заседаний Наталье сообщили, что запись с камеры предоставить невозможно — спустя месяц после задержания она уже была удалена. Милиция «доработала» протокол: теперь в нем было написано, что женщина не просто шла в БЧБ-носках (лишь это было указано в первом протоколе), но и поднимала вверх руку с пальцами, сложенными в «V». В ответ на ее жест ей сигналили автомобили.

В результате суд под председательством Сергея Шатило (кстати, он судил Наталью и за ленточки) вынес решение по делу: оштрафовать Наталью на 80 БВ — 2320 рублей. Информация про задержания Натальи и суды подтверждается данными волонтеров, которые отслеживают информацию про задержанных и судебные заседания.

Пока Наталья не оплатит штраф, то изъятые у нее телефон и брошка будут арестованы.

— Теперь я должна 4350 рублей. Таких денег на погашение штрафа у меня нет, я хоть работаю, но откладывать запасы возможностей не имею. Пыталась опротестовать решение суда по лентам — его оставили в силе. Теперь буду пытаться опротестовать решение по носкам, — говорит женщина.

Это не первая история, когда задерживали из-за бело-красных носков.

Уточним, что таких носков от Mark Formelle, в которых была Наталья во время задержания, уже нет в продаже. На это обратили внимание наши читатели. Такие же белые, но с черной полосой, есть в продаже, а с красной — нет. Также читатели обратили внимание, что не могут найти в магазинах белые майки с принтом, на котором слово «Белоруссия» красными буквами было исправлено на «Беларусь». «В нашей компании все выпускается небольшими сериями, ассортимент быстро обновляется. Сейчас поступает новая коллекция. Надеемся, она понравится покупателям», — пояснили в Mark Formelle.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]