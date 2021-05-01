«Сказали, не то надела». Минчанку оштрафовали за красно-белые носки

Женщина, которая сейчас решила рассказать свою историю, говорит, что в тот день шла на курсы в автошколу, на ней были надеты носки белого цвета с красной полосой. За это суд оштрафовал ее на 80 базовых величин — 2320 рублей. К слову, таких носков уже нет в продаже, обратили внимание читатели, пишет news.tut.by





Наталья Сивцова-Седушкина живет в Минске рядом с кинотеатром «Октябрь». В среду, 24 марта, милиция обратила внимание на балкон ее квартиры: на нем были завязаны красные и белые ленточки. Силовики пришли к ней домой, сняли ленты и увезли хозяйку в РУВД Советского района, там на нее составили протокол за пикетирование. На следующие сутки (а это был День Воли) состоялся суд, который признал Наталью виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф 70 базовых величин (2030 рублей).





— Я вернулась из суда и вечером того же дня, примерно в 19.28, отправилась на водительские курсы — они начинались в 20.00. Только вышла из арки дома, как со спины ко мне подошли четверо силовиков в балаклавах и черной одежде, — вспоминает о событиях женщина.





По словам Натальи, ей сообщили, что у нее «носки не того цвета». Минчанка говорит, что ее «подняли и понесли» за кинотеатр — туда, где стояли автозаки. Наталья просила поставить ее на ноги, мол, она пойдет сама и убегать не собирается.





— Наверное, я действительно была довольно заметной: белые куртка и кроссовки, синие укороченные джинсы и белые носки с красной полосой производства Mark Formelle, которые были видны наполовину. Но разве это нарушение? Я спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала.





Задержанную доставили в РУВД Советского района. Там ее продержали не более трех часов — Наталья сообщила, что у нее несовершеннолетний ребенок. Женщина вышла из милиции с очередным протоколом, составленным на нее по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Суд рассмотрел это дело уже на следующий день, но решение не принял — отправил материалы на доработку.





«Доработанный» протокол





— Я попросила суд запросить записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых было видно, как я шла по проспекту, как меня задерживали. Также сама хотела подготовиться — доказать, что я шла по делу, на курсы.





Во время следующих судебных заседаний Наталье сообщили, что запись с камеры предоставить невозможно — спустя месяц после задержания она уже была удалена. Милиция «доработала» протокол: теперь в нем было написано, что женщина не просто шла в БЧБ-носках (лишь это было указано в первом протоколе), но и поднимала вверх руку с пальцами, сложенными в «V». В ответ на ее жест ей сигналили автомобили.





В результате суд под председательством Сергея Шатило (кстати, он судил Наталью и за ленточки) вынес решение по делу: оштрафовать Наталью на 80 БВ — 2320 рублей. Информация про задержания Натальи и суды подтверждается данными волонтеров, которые отслеживают информацию про задержанных и судебные заседания.





Пока Наталья не оплатит штраф, то изъятые у нее телефон и брошка будут арестованы.





— Теперь я должна 4350 рублей. Таких денег на погашение штрафа у меня нет, я хоть работаю, но откладывать запасы возможностей не имею. Пыталась опротестовать решение суда по лентам — его оставили в силе. Теперь буду пытаться опротестовать решение по носкам, — говорит женщина.





Это не первая история, когда задерживали из-за бело-красных носков.





Уточним, что таких носков от Mark Formelle, в которых была Наталья во время задержания, уже нет в продаже. На это обратили внимание наши читатели. Такие же белые, но с черной полосой, есть в продаже, а с красной — нет. Также читатели обратили внимание, что не могут найти в магазинах белые майки с принтом, на котором слово «Белоруссия» красными буквами было исправлено на «Беларусь». «В нашей компании все выпускается небольшими сериями, ассортимент быстро обновляется. Сейчас поступает новая коллекция. Надеемся, она понравится покупателям», — пояснили в Mark Formelle.