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Найдено тело мужчины, пропавшего в декабре, задержаны подозреваемые

Компания распивала спиртные напитки, все завершилось дракой, после чего избитого человека оттащили в лесопосадку.

Как пишет Sputnik, тело пропавшего бобруйчанина нашли в лесном массиве города, сообщили в пресс-службе МВД.

О том, что мужчина не выходит на связь, в милицию Бобруйска сообщила его родственница в начале года. По ее словам, ее племянник не пришел отмечать Новый год и не отвечает на звонки. Мужчина проживал один, нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Поиски пропавшего не дали результата. Однако в апреле в лесном массиве города прохожий нашел тело - как оказалось, это и был тот самый разыскиваемый.

Как выяснили правоохранители, к смерти мужчины причастны местные жители 35 и 40 лет. Они все вместе выпивали перед Новым годом. Между собутыльниками произошла драка. Когда один из них упал и не смог подняться, остальные оттащили его вглубь леса, где забросали листьями.

Проведенная экспертиза показала наличие телесных повреждений, которые привели к смерти бобруйчанина.

Подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
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