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В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

В прошлом году из-за жесткого локдауна храм Гроба Господня был закрыт, внутрь пустили только Иерусалимского патриарха и небольшое количество клириков. На этот раз ограничения стали менее жесткими: паломников пустили, но лишь тех, у кого были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19. В общей сложности в храм были допущены около 2,5 тыс. человек, то есть почти вчетверо меньше, чем было до пандемии, пишет interfax.by.

Учитывая большой интерес православных к появлению благодатного огня и недавнюю трагедию в Израиле, когда на церемонии по случаю иудейского праздника Лаг ба-Омер в давке погибло 45 человек, безопасность паломников в Старом городе Иерусалима обеспечивает тысяча полицейских.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи. После схождения огня патриарх передал святыню собравшимся в храме, которые зажгли от нее лампады и связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Несмотря на ограничения, власти Израиля разрешили прибыть за благодатным огнем самолетам из 11 стран - Беларуси, России, Болгарии, Греции,Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.
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