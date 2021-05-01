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За народные деньги: В Беларуси создадут мемориал, посвященный единству

Вчера в парламенте прошли слушания «Территориальная целостность и народное единство Беларуси.

 Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР». Там обсуждали международные и геополитические последствия объединения беларуского народа в 1939 году, историю беларуско-польских отношений, совершенствование законодательства по сохранению исторического наследия, передает SB.by.

Объявившие себя народными избранниками депутаты много говорили о том, что дало стране воссоединение с Западной Беларусь в 1939–м и что могло бы быть, если бы его не произошло.

«Ключевой датой Года народного единства призвана стать дата 17 сентября. В этот день в 1939 году воссоединение Западной Белоруссии с ­БССР предотвратило угрозу полонизации и ассимиляции беларусов», говорится в статье.

Куда интереснее всего это то, что предложили по итогу слушаний, пишет the-village.me
А предложили вот что.

1) Министерству образования поручили внедрить в школьную программу по истории Беларуси курс по темам польской оккупации, преступлениям польских и украинских националистов против мирного населения ­БССР в послевоенный (!) период.

2) Министерству культуры вместе Национальной академией наук поручили проработать вопрос о создании мемориала под рабочим названием «Уз’яднанне», посвященного объединению беларуского народа.
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