Военнослужащие разных войск пообещали защитить президента и не допустить госпереворота в стране, чего бы им это не стоило, пишет belnovosti.by





Первыми на опубликованных кадрах высказались спецназовцы.





Они обратились к тем, кто думает в Беларуси устроить переворот, уничтожить президента, угрожает правоохранителям.





Мы крабовые береты Беларуси, настоящие патриоты своей страны прямо, открыто, по-спецназовки и просто по-мужски говорим вам – не получится. Не получилось в августе 2020, не получится и сейчас. Мы защитим нашего президента.





Далее в кадре появляется ОМОН.





Вы знаете, что будет, если бы хотя бы один волос упадет с головы президента или его членов его семьи.





В конце видео один из военнослужащих белорусской армии говорит:





Друзей у нас мало, а врагов хватает. Белорусская армия готова отразить все угрозы. Защитим его и нашу страну.



