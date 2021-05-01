«Предупреждения закончились». Люди в балаклавах и форме угрожают белорусам?
Белорусские силовики опубликовали обращение к главе Беларуси Александру Лукашенко.
Военнослужащие разных войск пообещали защитить президента и не допустить госпереворота в стране, чего бы им это не стоило, пишет belnovosti.by
Первыми на опубликованных кадрах высказались спецназовцы.
Они обратились к тем, кто думает в Беларуси устроить переворот, уничтожить президента, угрожает правоохранителям.
Мы крабовые береты Беларуси, настоящие патриоты своей страны прямо, открыто, по-спецназовки и просто по-мужски говорим вам – не получится. Не получилось в августе 2020, не получится и сейчас. Мы защитим нашего президента.
Далее в кадре появляется ОМОН.
Вы знаете, что будет, если бы хотя бы один волос упадет с головы президента или его членов его семьи.
В конце видео один из военнослужащих белорусской армии говорит:
Друзей у нас мало, а врагов хватает. Белорусская армия готова отразить все угрозы. Защитим его и нашу страну.
13:05 01/05/2021
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