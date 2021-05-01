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Номинантов «Грэмми» отберут по-новому

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила о реформах

Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки»

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) заявила, что вносит изменения в процесс отбора номинантов на премию «Грэмми».

Главным нововведением станет отказ от, так называемых, «секретных» комитетов, которые отбирают претендентов на наиболее известную музыкальную премию США. В состав каждого из комитетов входят не более 30 человек, чьи имена не называли.

Отныне номинанты будут определяться путем прямого голосования всех членов Академии – их более 11 тыс.

В последние годы «Грэмми» неоднократно подвергали критике и обвиняли в коррупции, поскольку без премии несколько раз оказывались исполнители, по общему мнению, наиболее заслуживавшие этого.

Кроме того, награды будут вручаться в двух новых номинациях – «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом латиноамериканской урбан-музыки». Таким образом, номинаций будет 86.

Академия опубликовала сообщение об этих изменениях, указав, что они предприняты, чтобы гарантировать, что процесс принятия решений полностью прозрачен.
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