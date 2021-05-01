Номинантов «Грэмми» отберут по-новому

Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки»





Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) заявила, что вносит изменения в процесс отбора номинантов на премию «Грэмми».





Главным нововведением станет отказ от, так называемых, «секретных» комитетов, которые отбирают претендентов на наиболее известную музыкальную премию США. В состав каждого из комитетов входят не более 30 человек, чьи имена не называли.





Отныне номинанты будут определяться путем прямого голосования всех членов Академии – их более 11 тыс.





В последние годы «Грэмми» неоднократно подвергали критике и обвиняли в коррупции, поскольку без премии несколько раз оказывались исполнители, по общему мнению, наиболее заслуживавшие этого.





Кроме того, награды будут вручаться в двух новых номинациях – «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом латиноамериканской урбан-музыки». Таким образом, номинаций будет 86.





Академия опубликовала сообщение об этих изменениях, указав, что они предприняты, чтобы гарантировать, что процесс принятия решений полностью прозрачен.



