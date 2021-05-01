Об этом сообщило южнокорейское издание Daily NK, пишет lenta.ru.





По данным высокопоставленного источника, закупки связаны с больницей общего профиля в Пхеньяне, которую требует быстрее открыть и качественно оснастить лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще осенью 2020 года, однако это не сделано до сих пор.





Как отмечается, в конце марта Киму сообщили о ведущейся подготовке импорта медоборудования из Китая. Поставки планировалось начать с конца апреля, а полностью закрыть контракт до конца года. Это привело северокорейского лидера в ярость, поскольку он давал указ установить в больнице первоклассное медицинское оборудование, произведенное в Европе, в том числе в Германии.





Daily NK отмечает, что Ким, в юности получавший образование за границей, считает европейские медучреждения лучшими, а потому на закупки партия выделила большой бюджет. Однако на деле получить оборудование из Европы оказалось не так-то просто: во-первых, транспортировкам в Азию мешала пандемия коронавируса, во-вторых, нужно было найти способ ввезти его в Северную Корею, несмотря на санкции.





При этом сильное возмущение лидера страны вызвали не сами закупки в Китае, а тот факт, что контракт был подписан без его ведома и одобрения. В результате был казнен 50-летний сотрудник, отвечавший в МИД за импорт и экспорт. Кроме того, уволили одного из высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения страны. Издание отмечает, что поставки, вероятнее всего, были одобрены вышестоящим руководством ведомств, однако персонал среднего уровня взял на себя полную ответственность.



