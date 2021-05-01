Чиновник в Северной Корее не смог закупить оборудование в Европе и был казнен
Сотрудника Министерства иностранных дел Северной Кореи казнили за то, что он не смог обеспечить закупки медицинского оборудования из Европы
Об этом сообщило южнокорейское издание Daily NK, пишет lenta.ru.
По данным высокопоставленного источника, закупки связаны с больницей общего профиля в Пхеньяне, которую требует быстрее открыть и качественно оснастить лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще осенью 2020 года, однако это не сделано до сих пор.
Как отмечается, в конце марта Киму сообщили о ведущейся подготовке импорта медоборудования из Китая. Поставки планировалось начать с конца апреля, а полностью закрыть контракт до конца года. Это привело северокорейского лидера в ярость, поскольку он давал указ установить в больнице первоклассное медицинское оборудование, произведенное в Европе, в том числе в Германии.
Daily NK отмечает, что Ким, в юности получавший образование за границей, считает европейские медучреждения лучшими, а потому на закупки партия выделила большой бюджет. Однако на деле получить оборудование из Европы оказалось не так-то просто: во-первых, транспортировкам в Азию мешала пандемия коронавируса, во-вторых, нужно было найти способ ввезти его в Северную Корею, несмотря на санкции.
При этом сильное возмущение лидера страны вызвали не сами закупки в Китае, а тот факт, что контракт был подписан без его ведома и одобрения. В результате был казнен 50-летний сотрудник, отвечавший в МИД за импорт и экспорт. Кроме того, уволили одного из высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения страны. Издание отмечает, что поставки, вероятнее всего, были одобрены вышестоящим руководством ведомств, однако персонал среднего уровня взял на себя полную ответственность.
11:32 01/05/2021
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