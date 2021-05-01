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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Рабочие пока держат фигу в кармане, но так будет не всегда»

К празднику труда 1 мая заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Сергей Антусевич рассказал «Салідарнасці», какими проблемами живут работники предприятий.

«Рабочие пока держат фигу в кармане, но так будет не всегда»
Протестный митинг на МТЗ в августе 2020 года

– С какими настроениями рабочие подходят к 1 мая?

– Не только рабочие, но все жители Беларуси взволнованы сейчас одной проблемой. Как 150 джипов могут добраться с границы Литвы до города Минска. Это, конечно, шутка.

А если говорить серьезно, мы продолжаем наблюдать резкое ухудшение прав работников. О чем говорить, если от момента поступления в Палату представителей проекта изменений в Трудовой кодекс до его утверждения проходит всего лишь три недели, когда нет должного обсуждения, когда список оснований для увольнения работников существенно расширяется.

Сегодня люди в Беларуси работают в непростой психологической атмосфере, что не может не сказываться на результатах работы. Почему-то наверху считают, что работники все стерпят, что можно «перевернуть страницу» и обо всем забыть.

Люди пока засунули фигу в карман и держат ее там, но поверьте, так будет не всегда. Да, наверное, и власть это понимает, поэтому пытается не дать объективной информации попасть в трудовые коллективы и наоборот, не дать, чтобы она оттуда не просачивалась. Запрещают делать фотографии того безобразия, что творится внутри заводов, убирают с предприятий наиболее активных и инициативных.

И, конечно, нельзя не упомянуть о мизерных зарплатах на многих предприятиях, которые, к сожалению, порой можно назвать даже позорными. Когда статистика говорит, что белорусские зарплаты примерно равны украинским, где идет война, это очень печально. Горько осозновать, что действующая власть довела граждан до такого состояния.

– Как себя чувствуют независимые профсоюзы?

– Все организации независимых профсоюзов находятся под сильнейшим давлением со стороны власти и нанимателей. Впервые появились непонятные предписания прокуратуры, требования отчитаться перед исполкомами. Такого в законе нет, но видимо цель в том, чтобы запугать и нейтрализовать активистов.

Атмоферу страха хотят распространить на все сферы жизни, чтобы работник ходил и боялся, что потеряет работу – во многих белорусских городах достойную работу найти практически невозможно.

– Недавно немецкое предприятие Helm AG заявило о прекращении сотрудничества с «Гродно-Азотом». Ранее на нечто подобное намекала руководству «Беларуськалия» норвежская Yara…

– К счастью, мы не живем в изолированном мире. И к счастью, существует немало документов, которые регулируют отношения нанимателей к правам работников и которые должны выполняться. Удивительно лишь, что это волнует иностранцев, а не белорусских начальников.

Впервые западные партнеры обратили внимание не просто на качество продукции из нашей страны, но и на права белорусских работников. А значит обращено внимание на условия, в которых трудятся белорусские рабочие, в том числе условия безопасности.

– США возобновили санкции в отношении 9 белорусских предприятий нефтехимии. Как это может сказаться на их работе?

– Пока непросто сказать, какими будут последствия. Но когда эти санкции действовали до «заморозки», то очевидно усложняли ведение бизнеса для предприятий. Не случайно, «Беларуськалий» в спасительных целях был исключен из состава концерна «Белнефтехим».

– Но не вызовут ли санкции негативную реакцию со стороны работников предприятий?

– Это будет зависеть от уровня информирования: из-за чего предприятия подверглись санкциям. А столкнулись они с ними из-за нарушений прав человека в Беларуси, из-за того, что людей наказывали только за высказывание своего мнения. Но надеюсь, обе стороны готовы идти на уступки и компромиссы.

А так мы же видим, что происходит в стране. С одной стороны, власти объявляют «год народного единства», с другой – доходит до абсурда, когда людей сажают на сутки за наклейки на окне или флажок в автомобиле не того цвета.

Осенью Александр Лукашенко потребовал до конца года создать провластные профсоюзные ячейки на частных предприятиях, пригрозив им ликвидацией. Чем окончилась эта история?

– ФПБ пробовала найти такие частные предприятия и создать там свои первичные организации. Но поскольку мы не слышим, чтобы хвалились успешным выполнением этой задачи, то можно предположить, что этого не произошло.

Интересный момент: ФПБ заявляет, что объединяет в своих рядах около 95% трудоспособного населения. Но если вдруг понадобилось еще создавать организации у частников, то, наверное, кто-то лукавит по поводу этой статистики.

– В начале этого года ФПБ собрала более миллиона подписей под письмом в Международную организацию труда с осуждением европейских санкций. Какой там была реакция?

– Нужно понимать, что сочувствующей белорусским властям реакции МОТ не могло быть, поскольку там прекрасно осведомлены о ситуации в нашей стране. МОТ добивается, чтобы в разных государствах выполнялись международные трудовые стандарты. После проведения расследования в Беларуси МОТ еще в 2004 году выдала пакет рекомендаций белорусским властям. Они обязались их выполнить, но большинство из этих рекомендаций не исполнены до сих пор.

Вообще, про историю отношений белорусских властей и МОТ можно было бы уже «Войну и мир» написать. Беларусь в антирейтинге этой международной организации, которая предприняла немало попыток, чтобы ситуация в нашей стране нормализовалась. Поэтому заболтать или ввести в заблуждение МОТ не получится.
Николай Михалевич
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