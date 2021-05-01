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В Минске заработал уже четвертый каршеринг: Всего доступны больше тысячи машин

В Минске заработала уже четвертая служба каршеринга: ее запустил автомобильный дилер «Мультимоторс», сообщает Auto.TUT.BY. Новый сервис называется «Мультик», хотя на бортах бело-серо-голубых машин написано «Multimotors каршеринг».




Пока в город вывели 50 автомобилей, совсем скоро их число обещают увеличить до 100. Приложение нового каршеринга уже доступно в Google Play и App Store.

Доступны две группы тарифов: «Базовый» (1 минута стоит 35 копеек, 1 сутки — 39 рублей, 2 недели — 429 рублей) и «Multik» (1 минута за 42 копейки, сутки за 47 и 2 недели за 515 рублей, но без финансовой ответственности за ДТП по вине водителя каршерингового авто).

«Мультик» стал уже четвертым полноценным оператором каршеринга в Минске. Так, 24 августа 2017 запустился DriveTime (позже сменил имя на AnyTime); в июле 2018 — «Везуха»; в апреле 2019 — Hello. Также были новости о грядущем запуске сервиса West Group, но он, скорее, работает как обычный прокат автомобилей.

В парке нового каршеринга будут Chevrolet Cobalt второго поколения — это собираемый в Узбекистане бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков. В своей комплектации машины для минского каршеринга имеют кондиционер и автоматическую коробку. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра развивает 106 лошадиных сил. Раньше такие машины продавались в Беларуси под маркой Ravon R4.

Интересно, что Chevrolet Cobalt — самая бюджетная машина в минском каршеринге (версия с автоматом в Беларуси стоит 30.223 рубля, это примерно 11.200$). Для сравнения — Volkswagen Polo, которыми в основном пользуются в AnyTime и Hello, стоят от 38.490 рублей (14.800$), Кia RIO X-Line, на которые сделала ставку «Везуха», — от 37.000 рублей (14.230$).

Таким образом сейчас суммарно в минском каршеринге ездят уже больше тысячи автомобилей. Так в парке крупнейшей на данный момент каршеринговой компании Беларуси Anytime — 570 автомобилей, еще 322 машины — у компании Hello, 115 машин — у «Везухи», у «Мультика» пока 50 машин.
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