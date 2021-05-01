Оранжевый уровень опасности объявлен на Пасху из-за сильных дождей и ветра
Белгидромет предупреждает о неблагоприятных природных явлениях в воскресенье , 2 мая.
"Днем 2 мая по западу страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.
В понедельник, 3 мая, сохранится ветреная и дождливая погода.
11:06 01/05/2021
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