"Днем 2 мая по западу страны во многих районах, на остальной территории местами ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.





В понедельник, 3 мая, сохранится ветреная и дождливая погода.