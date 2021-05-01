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В майских жировках белорусов появится новая строка

Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию утверждено Совмином.



Теперь в Положении появится дополнительная глава, согласно которой плательщики ЖКУ должны будут ежемесячно вносить плату за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения.
 
Как пояснили в Минском городском жилищном хозяйстве участники совместного домовладения — это, по сути, все собственники и наниматели, проживающие в многоквартирных домах. А к общему имуществу относятся помещения, конструктивные элементы и оборудование, расположенные за пределами квартиры — в подъезде, подвале, на чердаке, дворовой территории. Все это хозяйство требует управления — организации мероприятий по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, по предоставлению основных и дополнительных коммунальных услуг, а также по реализации прав жильцов на владение и пользование общим имуществом.

— Собственники и наниматели производят отчисления на капремонт, оплачивают другие коммунальные услуги согласно установленным тарифам. Эти средства направляются преимущественно на оплату самих работ. Но им предшествуют различные организационные мероприятия, — комментирует заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Вячеслав Батура.
 
В Минске управлением общим имуществом совместного домовладения занимаются уполномоченные лица. Это ЖКХ районов — по домам, которые находятся у них на обслуживании, а также самостоятельные товарищества собственников и организации застройщиков. С той только разницей, что районные ЖКХ не взимали за это плату, а ТС и ЖСПК — да, причем уже давно.
 
Постановление Совмина  приведет взаимоотношения участников совместного домовладения и уполномоченных лиц к единому знаменателю. В обязательном порядке будут заключены соответствующие договоры, пишут «Минск-Новости».
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