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Толерантность по-витебски: мужчина увидел в магазине парня с длинными волосами — подошел и отрезал их ножом

Парень от шока не успел ничего сделать. Вокруг закричали люди, и вскоре хулигана задержала охрана.

Иллюстративное фото

Суд в Витебске приговорил к 2 годам домашней «химии» 45-летнего мужчину, который в магазине отрезал ножом длинные волосы 21-летнему парню, пишут «Витьбичи».

Инцидент произошел в одном из витебских магазинов. 45-летний мужчина увидел длинноволосого парня, подошел к нему, схватил его за волосы, подтянул за них к себе и отрезал их ножом, который держал в кармане.
 
Парень от шока не успел защититься. Тревогу подняли покупатели, и вскоре хулигана задержала охрана магазина. Вызвали милицию.

Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его будут принудительно лечить от алкоголизма.

Приговор вступил в силу.
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