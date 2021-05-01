Первый поезд "Ласточка" прибыл из Москвы в Минск
30 апреля, из Москвы в Минск отправился первый скоростной поезд «Ласточка», информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после запуска такие поезда будут ходить ежедневно из Минска и Москвы в 6:20 и прибывать на конечный пункт в 13:10. Вечерний рейс: отправление — в 16:00, прибытие — в 22:55.
Билеты на первый рейс скоростного поезда «Ласточка» из Москвы в Минск раскупили в первый же день продажи. Цена на самые дешевые места в таких составах начинается от 49 белорусских рублей.
09:55 01/05/2021
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