Сколько медиков потеряла Беларусь за три месяца
Здравоохранение теряет кадры не всегда по объективным причинам.
За январь-март 2021 года в белорусском здравоохранении стало меньше почти на тысячу специалистов. Такой вывод можно сделать, согласно данным, предоставленным на канале «Эканоміка па-беларуску».
Наибольший отток кадров в первом квартале из здравоохранения зафиксирован в прошлом году, тогда в связи с наступлением пенсионного возраста и началом пандемии коронавируса уволились более 1500 докторов, медсестер и других работников сферы, пишет gazetaby.com
В этом году медицина продолжает терять кадры, но уже не всегда по объективным причинам, пишет .
В пятницу стало известно об увольнении главного врач 3-й городской детской клинической больницы Минска, известного анестезиолога-реаниматолога Максима Очеретнего.
В знак солидарности с ним больницу покинул также высокопрофессиональный и талантливый врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.
21:50 30/04/2021
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