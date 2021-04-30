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Сколько медиков потеряла Беларусь за три месяца

Здравоохранение теряет кадры не всегда по объективным причинам.

За январь-март 2021 года в белорусском здравоохранении стало меньше почти на тысячу специалистов. Такой вывод можно сделать, согласно данным, предоставленным на канале «Эканоміка па-беларуску».

Наибольший отток кадров в первом квартале из здравоохранения зафиксирован в прошлом году, тогда в связи с наступлением пенсионного возраста и началом пандемии коронавируса уволились более 1500 докторов, медсестер и других работников сферы, пишет gazetaby.com

В этом году медицина продолжает терять кадры, но уже не всегда по объективным причинам, пишет . 
В пятницу стало известно об увольнении главного врач 3-й городской детской клинической больницы Минска, известного анестезиолога-реаниматолога Максима Очеретнего.

В знак солидарности с ним больницу покинул также высокопрофессиональный и талантливый врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.
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