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Тот случай, когда граница помогла: в Украине ввели обучение уникальной специальности

В университете на Волыни будут обучать студентов художественной обработке янтаря, заявили в администрации ВУЗа.

Волынский национальный университет им. Леси Украинки вводит курс Художественная обработка янтаря. Об этом заявил ректор ВУЗа Анатолий Цьось в пятницу, 30 апреля.
"28 апреля 2021 года на заседании ученого совета Университета принято решение начать осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования по образовательно-профессиональной программе Художественная обработка янтаря", - написал Цьось.

По его словам, таким образом выпускники учебных заведений смогут получить уникальную специальность.


Напомним, что ранее пограничники изъяли 66 кило янтаря на границе c Польшей. Это крупнейшее изъятие контрабандного янтаря в текущем году на участке Львовского погранотряда.

Также сообщалось, что СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря. Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа и привлек семерых жителей Ровенской области.
korrespondent.net
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