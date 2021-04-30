



В какой-то момент на ходу в грузовике отсоединились два задних левых колеса.

В результате автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на опору освещения, сообщили в ГАИ Центрального района.

В ДТП обошлось без пострадавших, транспортное средство получило повреждения. По данному факту проводится проверка.







