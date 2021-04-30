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Ну надо же! На МКАД у грузовика на ходу отвалились два колеса – он снес столб

Вчера, 29 апреля, водитель двигался за рулем грузовика ГАЗа по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень.


 В какой-то момент на ходу в грузовике отсоединились два задних левых колеса. 
В результате автомобиль вошел в неуправляемый занос и совершил наезд на опору освещения, сообщили в ГАИ Центрального района. 
В ДТП обошлось без пострадавших, транспортное средство получило повреждения. По данному факту проводится проверка.
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