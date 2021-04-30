+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Шок! Изготовление порно в Беларуси с участием детей: мамы девочек сами уговаривали их раздеться

В Минске прошла пресс-конференция на тему: «О выявлении международной организованной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей». Перед журналистами выступили сотрудники МВД, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

Шок! Изготовление порно в Беларуси с участием детей: мамы девочек сами уговаривали их раздеться
Главный фигурант уголовного дела – фотограф 1983 г.р., гражданин соседнего государства, имеющий вид на жительство в Беларуси. Он занимался профессиональной детской фотосъемкой и сотрудничал с модельными агентствами. С сентября 2017 года начал изготавливать порнографические материалы с использованием малолетних девочек и продавать их за границу на официальных площадках и через даркнет. Он вовлек в свою преступную деятельность жителей Беларуси и других стран. Созданная таким образом группа позиционировала себя как продюсерская, имеющая целью продвижение детей в модельном бизнесе.

Фотограф и еще 5 подозреваемых в преступлении женщин были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 343-1 УК РБ. По совокупности преступлений главному фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Все подозреваемые имели официальные места работы, семьи с детьми.

В настоящее время установлено не менее 15 девочек от 5 до 13 лет из Беларуси и других государств, которых использовали в преступной деятельности. Личности 8 девочек установлены, их опросили специалисты в специальной комнате, и все они подтвердили свое участие в съемках эротического и сексуального характера. Причем дети рассказали, что их мамы сами уговаривали их раздеться.

Установлено, что матери девочек были осведомлены о том, во что вовлекают их детей, а нередко и сами способствовали преступной деятельности. Некоторые из матерей присутствовали во время проведения порнографических съемок, сами принимали в них участие вместе со своими детьми, за что получали деньги.

С некоторыми девочками 9-10 лет преступники вступали в половую связь и тоже фиксировали это на камеру и продавали материал за границу.

Цена фотосессии варьировалась в зависимости от степени откровенности съемок от 200 до 1 500 долларов.

В настоящее время все установленные потерпевшие девочки изъяты из семей.
mlyn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]