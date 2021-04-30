Шок! Изготовление порно в Беларуси с участием детей: мамы девочек сами уговаривали их раздеться
В Минске прошла пресс-конференция на тему: «О выявлении международной организованной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей». Перед журналистами выступили сотрудники МВД, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.
Главный фигурант уголовного дела – фотограф 1983 г.р., гражданин соседнего государства, имеющий вид на жительство в Беларуси. Он занимался профессиональной детской фотосъемкой и сотрудничал с модельными агентствами. С сентября 2017 года начал изготавливать порнографические материалы с использованием малолетних девочек и продавать их за границу на официальных площадках и через даркнет. Он вовлек в свою преступную деятельность жителей Беларуси и других стран. Созданная таким образом группа позиционировала себя как продюсерская, имеющая целью продвижение детей в модельном бизнесе.
Фотограф и еще 5 подозреваемых в преступлении женщин были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 343-1 УК РБ. По совокупности преступлений главному фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Все подозреваемые имели официальные места работы, семьи с детьми.
В настоящее время установлено не менее 15 девочек от 5 до 13 лет из Беларуси и других государств, которых использовали в преступной деятельности. Личности 8 девочек установлены, их опросили специалисты в специальной комнате, и все они подтвердили свое участие в съемках эротического и сексуального характера. Причем дети рассказали, что их мамы сами уговаривали их раздеться.
Установлено, что матери девочек были осведомлены о том, во что вовлекают их детей, а нередко и сами способствовали преступной деятельности. Некоторые из матерей присутствовали во время проведения порнографических съемок, сами принимали в них участие вместе со своими детьми, за что получали деньги.
С некоторыми девочками 9-10 лет преступники вступали в половую связь и тоже фиксировали это на камеру и продавали материал за границу.
Цена фотосессии варьировалась в зависимости от степени откровенности съемок от 200 до 1 500 долларов.
В настоящее время все установленные потерпевшие девочки изъяты из семей.
19:54 30/04/2021
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