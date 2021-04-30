+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Не расстреляют. Братья Костевы, осужденные за убийство учительницы в Черикове, помилованы

До этого правозащитникам был известен только один случай помилования в Беларуси приговоренного к смертной казни.

Не расстреляют. Братья Костевы, осужденные за убийство учительницы в Черикове, помилованы
На пярэднім плане — Станіслаў, на заднім — Ілля Косцевы падчас слуханняў у Вярхоўным судзе 22 траўня. Фота: Вольга Шукайла, TUT.BY
Братья Илья и Станислав Костевы, которые в прошлом году получили смертные приговоры, помилованы. Об этом от родственников осужденных стало известно координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуде, сообщает spring96.org. До этого правозащитникам был известен только один случай помилования в Беларуси приговоренного к смертной казни.

30 апреля родственники Ильи и Станислава Костевых пытались передать им передачу в СИЗО № 1. Дежурный у них передачу не принял, сказал, что пришла бумага о помиловании из Администрации президента. Сейчас братья отбывают карантин для этапирования в тюрьму № 8 Жодино.

Напомним, коллегия Верховного суда по уголовным делам 22 мая рассматрела апелляционную жалобу жителей Черикова братьев Станислава и Ильи Костевых. Суд оставил смертный приговор без изменений - молодых людей ждет расстрел.
Беларусь — единственная страна в Европе, в которой существует смертная казнь.

Убийство в Черикове

10 апреля 2019 года в Черикове в доме на улице Гагарина (окраина райцентра) после пожара было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями, местной учительницы-дефектолога Натальи Кострицы. 

Вскоре задержали братьев Костевых 1998 и 2000 годов рождения, которым и предъявили обвинение в убийстве. Братья в убийстве признались. Ранее их уже судили за кражу.

Каковы были мотивы?

По данным следствия, отношения между братьями и убитой были неприязненные. На допросе они говорили, что учительница Наталья Кострица сообщила в милицию, что их сестра не выполняет должным образом родительских обязанностей в отношении малолетних детей. 

За это семью поставили на профилактический учет, признав, что она в социально опасном положении.

Об этом братья вспомнили, когда вместе выпивали, и пошли разбираться. Наталья Кострица позволила братьем войти в дом, и они начали ее бить, а после продолжительного избиения взяли ножи и нанесли ими более 130 ударов в различные части тела. Смерть учительницы наступила от геморрагического шока.

Как установило следствие, дом потерпевшей подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Также, отметим, это резонансное дело  было на контроле у Лукашенко. Он упомянул это убийство в интервью редактору российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, оправдывая смертную казнь.

«Два подонка, иначе их не назовешь - уже и разбои были, и наказывали их - убили свою учительницу, - говорил он. - За то, что она защищала двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент».


В своём последнем слове Илья Костев сказал:  

"Мы сожалеем с братом о том, что сделали, и о том, что я лично своими руками сломал судьбу своего брата. Я каждый лень просыпаюсь с мыслью, что можно было бы изменить тот день, но ничего нельзя изменить. Я прошу быть более гуманным даже не по отношению ко мне, а к моему брату, ведь он ещё ребёнок. Каждый человек заслуживает исправления. Это ужасное преступление произошло по моей вине".
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]