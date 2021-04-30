"Знаменитого солиста ВИА «Песняры» отравили?" – эту тему обсуждали в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале "Россия 1". Оказалось, в последние дни рядом с Борткевичем была некая Антонина Саврасова, которая приехала из Москвы и по просьбе артиста прямо с шести утра привезла ему водку, хотя тот страдал тяжелой формой сахарного диабета. Антонина отрицала, что ночевала у «песняра» и что у них были какие-либо отношения, кроме дружеских. А вообще, знакомы они 2,5 года, пишет kp.by





Татьяна, бывшая жена Леонида Борткевича (справа на фото) обвинила Антонину в том, что та его спаивала.





Бывшая жена артиста Татьяна Родянко считает, что Антонина ускорила его уход:





- Я просила ее уехать, но она почему-то этого не сделала. Ее вещи находились у него в квартире, там стояла ее зубная щетка. Она, простите, спала на кровати нашего ребенка. Было ощущение, что Антонина стояла за углом и ждала, когда я уйду из дома. Я появлялась там практически каждый день, и как только уходила, она откуда-то возникала. А Леониду с каждым днем становилось все хуже и хуже. И потом, когда она увидела, что он совсем плох, забрала свои шмотки и исчезла, оставив его в этом состоянии. Я вызывала ему "скорую". Но после того, как врачи уехали, она вернулась. И наутро ему снова стало плохо. Вот и делайте вывод сами. Я спрашивала у нее, что она там делает – говорила, что приезжала по работе. Это просто шарлатанка.





Внезапно в шоу появилась домработница Леонида Борткевича, которая пришла с той самой зубной щеткой. Она бросила ее к ногам Антонины и воскликнула: «Ты не спала у него – а чья это щетка? Не твоя?».





Надо заметить, что полиграф, который прошла в конце передачи Антонина Саврасова, подтвердил, что женщина не врет – отношений действительно не было, она не оставалась у него дома на ночь и намеренно не спаивала его. Более того, проверка на полиграфе подтвердила, что Борткевич жаловался ей, мол, жене от него нужны только деньги.





Антонина Саврасова уверяет, что никаких отношений кроме дружеских у нее с Борткевичем не было





Самым шокирующим моментом в шоу стал показ видео нетрезвого Леонида Борткевича. Антонина Саврасова призналась, что снимала его год назад в гостинице, чтобы доказать, что артист не в состоянии выступать на концерте. Артисты в студии "Прямого эфира" подтвердили, что действительно должны были ехать в Коломну, а Борткевич не смог.





Это видео возмутило всех присутствующих, они заявили, что снимать, а тем более отправлять кому бы то ни было Антонина не имела права.





Каков настоящий мотив приезда Саврасовой в Минск, так до конца и осталось невыясненным. Знакомые представляли ее и как журналистку, и как продюсера, который организует артистам концерты. Но обращает на себя внимание, что женщина уже не в первый раз появляется рядом именно с теми артистами, которые находятся в алкогольной зависимости или в процессе развода с женой. Так было, например, с Никитой Джигурдой. Показали даже видео, где Антонина Саврасова выясняла отношения с этим скандальным артистом.





Во время "Прямого эфира" всплыли и другие подробности последнего года жизни Борткевича. Оказалось, его бывшая жена Татьяна продала дом, которым артист так гордился. Малахов назвал и сумму сделки - миллион долларов.





Леонид Борткевич с сыном Кристианом и последней супругой Татьяной. Фото: личный архив





Людмила Исупова, единственная вокалистка, которая пела в «Песнярах», встала на защиту Саврасовой - они давно знакомы. Певица заявила, что лично ей ничего плохого Антонина никогда не делала. И не понимает, почему интеллигентнейший Леня, человек с высоким интеллектом, вдруг стал пить? «Я считаю, что он не нашел себя в последние годы», - сделала вывод она.





Дмитрий Кирьянов, продюсер группы Леонида Борткевича, сказал, что они были знакомы с 2003 года, и с этого времени «песняр» стал фактически членом его семьи. В 2003-2004 годах он постоянно жил у Кирьянова и в то время Борткевич не пил вообще. Ну а после Дмитрию приходилось слышать, в том числе и от зрителей, что Леонид иногда выходил на сцену "навеселе".





В передачу приглашали внебрачного сына артиста Алексея. Но тот отказался, заявив, что с Борткевичем они не общались:





- Я не заинтересован принимать участие в подобной программе. Мне там делать нечего, - написал Алексей режиссерам шоу. – У меня не было с покойным никаких взаимоотношений. Более того, то, что я его сын, скорее всего, не соответствует действительности. Это никем и никогда не проверялось, тест ДНК никто не делал. Меня вырастил и воспитал второй муж моей мамы. Именно к нему я отношусь по-сыновьи. Когда господин Борткевич был жив и здоров, он мог миллион раз со мной связаться, если бы хотел. Но, видимо, ему было это не нужно.





Позвонили в Америку второй жене Борткевича, знаменитой гимнастке Ольге Корбут. Та начала отвечать, но звонок прервался, а когда, спустя время, удалось вновь дозвониться, Ольга перешла на английский язык и отвечала что-то невпопад что-то про миллион долларов.







