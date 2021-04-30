"Стрельба на кыргызско-таджикской границе полностью прекращена. Техника и тяжелое вооружение с огневых позиций передислоцируются на исходные", - сообщил О.Суваналиев.





По его словам, обстановка стабилизируется, пишет ru.oxu.az





"Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры", - отмечает Суваналиев.





Конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.



