«Новость как обухом по голове». Из минской детской больницы уволили главврача Максима Очеретнего
«Мамы маленьких пациентов зовут его волшебником» — это цитата из текста про врача Очеретнего, тогда завотделением минской детской инфекционки.
Фото Onliner.by
Потом Максим Дмитриевич стал главврачом 3-й детской больницы. Весной прошлого года, вопреки многому, поставил в FB фотографию с призывом оставаться дома, пока «мы будем работать». Сегодня был уволен.
Максим Очеретний подтвердил Onliner, что он был уволен с должности главврача. Однако обсуждать подробности пока отказался:
— Эта новость для меня — как обухом по голове. Но предпосылки к увольнению были, я этого мог ожидать.
Кроме того, бывший главврач добавил, что благодарен коллегам, которые увольняются в солидарность с ним.
— Я очень им благодарен за поддержку, — прокомментировал события Очеретний.
Вместе с Максимом Очеретним в знак солидарности свой пост в 3-й детской больнице оставил также врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, который пришел на работу в 3-ю детскую больницу после увольнения в прошлом году из РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщают «Белые халаты».
16:23 30/04/2021
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