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Потом Максим Дмитриевич стал главврачом 3-й детской больницы. Весной прошлого года, вопреки многому, поставил в FB фотографию с призывом оставаться дома, пока «мы будем работать». Сегодня был уволен.





Максим Очеретний подтвердил Onliner, что он был уволен с должности главврача. Однако обсуждать подробности пока отказался:





— Эта новость для меня — как обухом по голове. Но предпосылки к увольнению были, я этого мог ожидать.





Кроме того, бывший главврач добавил, что благодарен коллегам, которые увольняются в солидарность с ним.





— Я очень им благодарен за поддержку, — прокомментировал события Очеретний.





Вместе с Максимом Очеретним в знак солидарности свой пост в 3-й детской больнице оставил также врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, который пришел на работу в 3-ю детскую больницу после увольнения в прошлом году из РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщают «Белые халаты».



