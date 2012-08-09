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Оригинально: в Солигорске мужчина угнал катафалк для поездки в гости

Житель Солигорска подозревается в угоне катафалка. Владельцы автомобиля обратились в милицию в пятницу. Они сообщили, что ритуальная машина была угнана со стоянки у гипермаркета.

Иллюстративное фото

Оперативники получили записи камер видеонаблюдения с моментом угона. Однако опознать угонщика было невозможно. Тогда они проследили путь катафалка по городу. Изображение с одной из камер все-таки позволило опознать угонщика.

Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали на следующий день на границе Житковичского района. Катафалк позднее обнаружили в лесу при въезде в Микашевичи.

«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости», — сообщает УВД Миноблисполкома. Отмечается, что подозреваемый не работал на фирме, который принадлежит катафалк, но привлекался ее сотрудниками для оказания помощи.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.
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