Оригинально: в Солигорске мужчина угнал катафалк для поездки в гости

Иллюстративное фото





Оперативники получили записи камер видеонаблюдения с моментом угона. Однако опознать угонщика было невозможно. Тогда они проследили путь катафалка по городу. Изображение с одной из камер все-таки позволило опознать угонщика.





Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали на следующий день на границе Житковичского района. Катафалк позднее обнаружили в лесу при въезде в Микашевичи.





«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости», — сообщает УВД Миноблисполкома. Отмечается, что подозреваемый не работал на фирме, который принадлежит катафалк, но привлекался ее сотрудниками для оказания помощи.





Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.