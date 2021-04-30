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Дело Шеремета: суд продлевается

Шевченковский районный суд Киева продлил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором обвиняемыми являются Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Дело Шеремета: суд продлевается
Главный обвиняемый Андрей Антоненко связь с белорусским КГБ отрицает
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В суде присутствовали представители обвинения, сами обвиняемые Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также их адвокаты.

В начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что назначенное на 27 апреля судебное заседание по этому делу не произошло по уважительным причинам у председательствующей, а именно семейной трагедии, поэтому заседание и было перенесено на пятницу.

Защита Антоненко подала в суд ходатайство, чтобы Антоненко мог находиться во время рассмотрения дела рядом со своими адвокатами. Председательствующая судья заявила, что суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

После этого суд продолжил исследовать материалы по делу, ранее предоставленные суду прокурором.

На прошлом заседании в суде был исследован один из томов материалов дела, также суд изучил видео и документы по обыскам у Антоненко.

Основатель "Белорусскго партизана" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В сентябре 2020 года обвинительный акт в отношении их был направлен в суд.

4 января были обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета. Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.
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