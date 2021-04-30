Дело Шеремета: суд продлевается

Об этом сообщает корреспондент Укринформа





В суде присутствовали представители обвинения, сами обвиняемые Кузьменко, Антоненко и Дугарь, а также их адвокаты.





В начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что назначенное на 27 апреля судебное заседание по этому делу не произошло по уважительным причинам у председательствующей, а именно семейной трагедии, поэтому заседание и было перенесено на пятницу.





Защита Антоненко подала в суд ходатайство, чтобы Антоненко мог находиться во время рассмотрения дела рядом со своими адвокатами. Председательствующая судья заявила, что суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.





После этого суд продолжил исследовать материалы по делу, ранее предоставленные суду прокурором.





На прошлом заседании в суде был исследован один из томов материалов дела, также суд изучил видео и документы по обыскам у Антоненко.



