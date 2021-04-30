+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Можно ли развеять прах умершего? В закон «О погребении и похоронном деле» внесены изменения

Об изменениях в Законе «О погребении и похоронном деле» шла речь во время проведения прямой линии в Контакт-центре Мингорисполкома, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Иллюстративное фото

Заместитель директора «Спецкомбината КБО» Сергей Тур обратил внимание на два новых положения. Так, законодательно определены возможные способы захоронения:

— предание тела (останков) умершего земле в гробах (саванах) на кладбище либо их помещение в склеп;

— предание тела (останков) умершего огню путем кремации с последующим помещением урны с прахом (пеплом) в колумбарий, землю на кладбище, в склеп.

— Иные способы захоронения запрещены. В частности, после кремации прах должен быть захоронен, а не развеян в каком-то месте, даже если таковы были пожелания человека, который умер, либо это предполагают религиозные традиции. Поводом для внесения соответствующих поправок в законодательство послужил случай, произошедший в 2019 году в деревне под Новогрудком: житель сжег тело умершей маленькой дочери на своем участке, а пепел развеял. Эта история получила широкий общественный резонанс, — отметил С. Тур.

Второй момент касается получения пособия на погребение. Родственники умершего больше не смогут делегировать это право частным специализированным организациям или индивидуальным предпринимателям, с которыми заключают договор на организацию похорон.

— Нововведение направлено на защиту интересов физических лиц, которые занимаются погребением: у них не всегда есть возможность проконтролировать, как расходуются средства пособия в случаях, когда его получает представитель организации или предприниматель на основании договора. Например, это касается стоимости гроба, других ритуальных принадлежностей. Поэтому в законе конкретизировано: за пособием могут обратиться только физлица, — пояснил С. Тур.

Закон Республики Беларусь, которым внесены изменения в Закон «О погребении и похоронном деле», вступит в силу через шесть месяцев.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]