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Семье Ромы, который спас на пожаре брата, выделяют двухэтажный дом Мядельском районе

В агрогородке Занарочь Мядельского района семье 12-летнего Ромы, который в деревне Сидоровичи спас на пожаре своего полуторогодовалого брата, райисполком выделяет двухэтажный дом с водой, отоплением и подвалом.

Семье Ромы, который спас на пожаре брата, выделяют двухэтажный дом Мядельском районе
Сгоревший дом восстановлению уже не подлежит
Вопрос о выделении жилья рассматривался сегодня утром, 30 апреля, в Мяделе. На совещании в райисполкоме присутствовал председатель Занарочского сельского исполнительного комитета Владимир Зеленкевич. Он рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Алексей, отец Ромы, со спасенным мальчиком, которому в декабре исполнился год, и со вторым пятилетним сыном сейчас живет у своих родителей в Занарочи. Здесь же, в агрогородке, есть двухэтажный коттедж бабушки Алексея. Сама она проживает у детей в Минске. Из столицы уже привезли ключи от этого коттеджа, и Алексей с сыновьями может временно туда переехать. Там все условия — мебель, кухня. Мы же сегодня в райисполкоме решили вопрос о предоставлении семье арендного жилья. Это тоже двухэтажный дом, размером 180 квадратных метров, со всеми подведенными коммуникациями и большим подвалом, с тремя входами. Но, там нужно внутри привести его в порядок — подкрасить, подклеить обои. Я сейчас буду разговаривать с руководителями организаций, которые это сделают.

Владимир Зеленкевич отметил, что постараются сделать быстро, чтобы в течение нескольких дней или недели семья могла въехать в этот дом.

Одновременно получено разрешение от банка о предоставлении кредита на строительство семье своего нового жилья. Уже выделен участок в Занарочи. Подрядчиков строительства тоже помогут быстро найти.

Кроме решения вопроса с временным арендным жильем, Владимир Зеленкевич занимался в Мяделе другими проблемами по этому пожару. Сгорели свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке их родителей. Председатель Занарочского сельисполкома в ЗАГСе просил побыстрее сделать копии этих документов.

Быстро собираются помочь семье работники Белгосстраха, которые считают ущерб от пожара и готовятся выплатить страховку.

— Каждая копейка им сейчас важна, — говорит Владимир Зеленкевич. — У меня не перестает звонить телефон. Люди предлагают финансовую помощь семье, некоторые — даже жилье в Минске. Но, самое главное сейчас — это восстановление здоровья Ромы. Мальчик получил 50% ожогов тела. Ребенок введен в искусственную кому. У Ромы порезы на теле. Представляете, парню пришлось выбивать стекло стеклопакета в окне, спасая своего брата. Мама сейчас находится с Ромой в Минске. У спасенного мальчика, кстати, ни царапины, ни ожога.

Владимир Зеленкевич отметил, что помощь семье Ромы сейчас спешит отовсюду. Даже звонят из храмов и предлагают организовать молитвы за здравие Ромы.
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