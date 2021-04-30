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«Отдал брата - и потерял сознание»: 12-летнего Рому, который вынес маленького брата с пожара, срочно на вертолете отправили в Минск

У Романа обожжено более 50 процентов тела, а малыш Ваня даже не пострадал. Дом многодетной семьи сгорел дотла



Из горящего дома 12-летний мальчик вынес полуторагодоввалого братика. Фото: МЧС.

Жилой дом в деревне Сидоровичи Мядельского района, где жила многодетная семья, загорелся вечером 28 апреля. Когда начался пожар, взрослых дома не было – глава семьи поехал забирать жену с работы. Женщина работает посменно, в санатории в 15 километрах от дома. В Сидоровичах она не одна такая – в самой деревне работы нет.

За двумя младшими братьями остался присматривать 12-летний Рома. Вскоре средний брат Миша ушел поиграть к друзьям, живущим по соседству.

То, что дом горит, заметил один из соседей. Не смог вспомнить номер телефона хозяина дома, Алексея, начал звонить всем подряд.

- Я пока прибежал, дитенок этот сам вышел и вынес братика Ваню, - рассказывает Николай.

Это к его сыну в тот вечер пришел поиграть средний из братьев. Может быть, это спасло ребенку жизнь, обоих братиков Рома вынести из дома мог не успеть - или быть физически не в силах. Ведь 12-летний мальчик с полуторагодовалым братиком на руках шагнул в кухонное окно, большое – 1,5х1,5 метра, вот только «глухое», оно не открывалось. Школьнику пришлось разбить стекло - Рома не только получил ожоги, но еще и сильно порезался.

- Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание, - рассказали в пресс-службе МЧС.

- Я подошла, как увидела Ромку, какой он обожженный лежит, окровавленный, испугалась и ушла поскорее,- рассказывает соседка. – Малой тоже в крови был, но оказалось, что он не пострадал, а просто испачкался, когда Рома его выносил...

У Романа обожжено более 50 процентов тела, он в очень тяжелом состоянии, насколько, что врачи долго решали, возможно ли отправить ребенка в Минск. Как нам стало известно потом, Рому перевезли на вертолете в столичную больницу.

Односельчане мальчика жалеют.

- Такой хороший ребенок, вежливый, если мимо за день двенадцать раз пройдет, так двенадцать раз и поздоровается, - вздыхает старейшина деревни Тамара Ковшик.

- За младшими всегда присматривает, если его конфетами угостят, обязательно им принесет, - рассказывает Николай.

Дом сгорел практически полностью, восстанавливать его нецелесообразно. У многодетной семьи есть участок, где они собирались строить новый дом.

- Да и этого дома жаль, они так его о страивали, потихоньку, понемногу, что так покупали, что в кредит, зарплаты-то небольшие, - сетуют односельчане.

Семья пока живет у родственников. Как им помочь, думают всем миром – и в сельском совете, и в школе, где в шестом классе учится Роман.

- Рома очень спортивный мальчик, занимается и футболом, и волейболом, и легкой атлетикой, и стрельбой. Мы уже знаем, если Рома в команде, то она обязательно выиграет, - говорит директор школы Виктория Кумище.

Почему загорелся дом, пока неизвестно. Причину устанавливают специалисты.
Наталья Партолина, KP.by
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