И вот опять: посольство США в России прекращает выдачу виз россиянам





США вынуждены пойти на такой шаг из-за решения российских властей о запрете найма иностранцев для посольства. По этой причине консульский отдел будет сокращен на 75%.





Посольство рекомендует всем гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.