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И вот опять: посольство США в России прекращает выдачу виз россиянам

Американское посольство с 12 мая останавливает обработку заявок на получение всех неиммиграционных виз.


США вынуждены пойти на такой шаг из-за решения российских властей о запрете найма иностранцев для посольства. По этой причине консульский отдел будет сокращен на 75%.

Посольство рекомендует всем гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.
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