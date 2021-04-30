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C 1 мая можно ехать в Болгарию

Власти Болгарии сообщили об открытии границ для туристов с 1 мая.




Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИДа республики.

В страну будет допускаться приезжие, имеющие при себе одну из справок из утвержденного перечня: справка о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее, чем через 14 дней после введения второй дозы); ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия; тест на наличие антител, сделанный за 48 часов до прибытия; положительный тест на коронавирус, сделанный в период от 15 до 180 дней до приезда – для тех, кто переболел COVID-19.

Исключение составят граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств – их в Болгарию по-прежнему не пустят.

В Болгарии до 1 мая действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Однако в последнее время в республике наблюдается тенденция к снижению числа заболеваний коронавирусом.
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