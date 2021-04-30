C 1 мая можно ехать в Болгарию













Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИДа республики.





В страну будет допускаться приезжие, имеющие при себе одну из справок из утвержденного перечня: справка о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее, чем через 14 дней после введения второй дозы); ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия; тест на наличие антител, сделанный за 48 часов до прибытия; положительный тест на коронавирус, сделанный в период от 15 до 180 дней до приезда – для тех, кто переболел COVID-19.





Исключение составят граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств – их в Болгарию по-прежнему не пустят.





В Болгарии до 1 мая действует режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Однако в последнее время в республике наблюдается тенденция к снижению числа заболеваний коронавирусом.



