Это не проездной документ. ЕС определился по поводу COVID-паспортов









Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.





В ходе заседания депутаты Европарламента пришли к соглашению о том, что новый "сертификат ЕС COVID-19", являющийся альтернативой предложенному Еврокомиссией цифровому "зеленому сертификату", должен иметь срок действия не более 12 месяцев.





Они также подчеркнули, что такой документ не будет иметь функций проездного и не станет предварительным требованием для реализации права на свободное перемещение.





При этом в Европарламенте считают, что во время поездок на обладателей сертификата не должны распространяться дополнительные ограничения, такие как самоизоляция или тестирование на коронавирус. В то же время недопустима и дискриминация тех, кто не прошел вакцинацию.





Депутаты считают, что страны - члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать сертификаты вакцинации от других стран, если там используются препараты, одобренные ВОЗ.





Напомним, цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.





Также сообщалось, что Евросоюз летом может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами.





При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.