Убийства в стиле лихих 90-х: точку поставит Верховный суд





По данному делу были осуждены два обвиняемых: Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. Минским городским судом за убийство бизнесмена Косяка Синькевич был приговорен к пожизненному сроку, Светчиков получил 23 года лишения свободы, причем прокурор для Синкевича просил смертную казнь.





Адвокаты и сами обвиняемые обжаловали приговор Минского городского суда.





Сегодня в суде была оглашены жалобы адвокатов обвиняемых. Адвокат Синькевича, который не признал своей вины, просит отменить приговор. Адвокат Светчикова просит пересмотреть приговор и назначить справедливое наказание.





Адвокат Синькевича считает незаконным, что два гражданина, которых ранее в суде допрашивали как свидетелей, избежали наказания за укрывательство тело убитого Косяка.





В самом начале суда была зачитано ходатайство Синькевича о том, чтобы присутствовать сегодня в Верховном суде. Суд ему в этом отказал. Обвиняемые находятся в СИЗО на улице Володарского.





Их уже судили за убийство этого бизнесмена и вынесли приговор, по которому каждый получил более 20 лет лишения свободы. Тогда уголовное дело было расследовано без главной улики - тела убитого. Спустя два года послу убийства тело было найдено, старый приговор отменен и был назначен новый суд.





Синькевча и Светчикова ранее судили за убийство еще одного бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Тогда Синькевич получил первый пожизненный срок, а Светчиков - 24 года.





Таким образом данным обвиняемым были вынесены три приговора.