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Убийства в стиле лихих 90-х: точку поставит Верховный суд

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси начала рассмотрение в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве минского бизнесмена Андрея Косяка.

 

По данному делу были осуждены два обвиняемых: Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. Минским городским судом за убийство бизнесмена Косяка Синькевич был приговорен к пожизненному сроку, Светчиков получил 23 года лишения свободы, причем прокурор для Синкевича просил смертную казнь.

Адвокаты и сами обвиняемые обжаловали приговор Минского городского суда.

Сегодня в суде была оглашены жалобы адвокатов обвиняемых. Адвокат Синькевича, который не признал своей вины, просит отменить приговор. Адвокат Светчикова просит пересмотреть приговор и назначить справедливое наказание. 

Адвокат Синькевича считает незаконным, что два гражданина, которых ранее в суде допрашивали как свидетелей, избежали наказания за укрывательство тело убитого Косяка.

В самом начале суда была зачитано ходатайство Синькевича о том, чтобы присутствовать сегодня в Верховном суде. Суд ему в этом отказал. Обвиняемые находятся в СИЗО на улице Володарского.

Их уже судили за убийство этого бизнесмена и вынесли приговор, по которому каждый получил более 20 лет лишения свободы. Тогда уголовное дело было расследовано без главной улики - тела убитого. Спустя два года послу убийства тело было найдено, старый приговор отменен и был назначен новый суд.

Синькевча и Светчикова ранее судили за убийство еще одного бизнесмена из Березино Сергея Метельского. Тогда Синькевич получил первый пожизненный срок, а Светчиков - 24 года.

Таким образом данным обвиняемым были вынесены три приговора.
Sputnik
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