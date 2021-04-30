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В Туркменистане сотни мастериц в три смены ткут два ковра в подарок ко Дню независимости

Мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Туркменковер» готовят подарок к 30-й годовщине независимости Туркменистана (27 сентября), сообщает Государственная издательская служба Туркменистана.


Сотни мастериц в три смены ткут два одинаковых ковра каждый 276 квадратных метров, высота которых 12, а ширина 23 метра.

Издание отмечает, что это предприятие специализируется на производстве ковров больших размеров. Его ковры украшают дворцовые апартаменты столицы и велаятов.

Ковры предназначены для «Белых юрт» Лебапского и Балканского велаятов, их отличают национальные ковровые орнаменты (гёли), свойственные этим регионам.

В 2001 году 40 ковровщиц за восемь месяцев соткали самый большой в мире ковер ручной работы. Площадью 301 квадратный метр и весом 1,2 тонны, он был изготовлен в честь 10-летия независимости Туркменистана, пишет centralasia.media.
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