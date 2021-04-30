В Туркменистане сотни мастериц в три смены ткут два ковра в подарок ко Дню независимости
Мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Туркменковер» готовят подарок к 30-й годовщине независимости Туркменистана (27 сентября), сообщает Государственная издательская служба Туркменистана.
Сотни мастериц в три смены ткут два одинаковых ковра каждый 276 квадратных метров, высота которых 12, а ширина 23 метра.
Издание отмечает, что это предприятие специализируется на производстве ковров больших размеров. Его ковры украшают дворцовые апартаменты столицы и велаятов.
Ковры предназначены для «Белых юрт» Лебапского и Балканского велаятов, их отличают национальные ковровые орнаменты (гёли), свойственные этим регионам.
В 2001 году 40 ковровщиц за восемь месяцев соткали самый большой в мире ковер ручной работы. Площадью 301 квадратный метр и весом 1,2 тонны, он был изготовлен в честь 10-летия независимости Туркменистана, пишет centralasia.media.
Источник:
09:05 30/04/2021
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