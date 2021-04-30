



Сотни мастериц в три смены ткут два одинаковых ковра каждый 276 квадратных метров, высота которых 12, а ширина 23 метра.





Издание отмечает, что это предприятие специализируется на производстве ковров больших размеров. Его ковры украшают дворцовые апартаменты столицы и велаятов.





Ковры предназначены для «Белых юрт» Лебапского и Балканского велаятов, их отличают национальные ковровые орнаменты (гёли), свойственные этим регионам.



