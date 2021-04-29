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Гимназия №10 Гродно признана лучшей в стране

Гимназия №10 занесена на Республиканскую доску почета. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает «Вечерний Гродно».


Почетной награды учебное заведение удостоено за наилучшие показатели в сфере социально-экономического развития.

Сейчас здесь в 40 классах учатся 1 050 учеников, работает 115 педагогов. На базе гимназии реализуется два проекта, задача которых — подготовить школьников к выбору будущей профессии и поступлению в вузы на соответствующую специальность.

С 2016 года в гимназии работают два районных ресурсных центра по химии и биологии, которые в этом году получат статус областных. В 9-х классах организована допрофильная подготовка. В 10–11-х классах детей обучают по таким направлениям, как физико-математическое, химико-биологическое, математика-английский.

Уже три года гимназия тесно сотрудничает с кафедрой журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Работает свой гимназический медиацентр «МедиаИдея на 10».

С 2014 года на базе гимназии проводится городская краеведческая конференция «Городница», сообщает пресс-служба Минобразования.
Источник: Вечерний Гродно
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