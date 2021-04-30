+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в пятницу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в Беларуси
«30 апреля с 10 до 16 часов по юго-востоку страны во многих районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сообщили специалисты.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу Беларусь ненадолго окажется в теплой части циклона с юго-запада Европы. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, максимальная днем от +8 °С по северу до +22 °С по югу.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

- по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

- максимально отключить электроприборы;

- тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

- автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.
Источник: TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]