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Как снизить риск заражения коронавирусом в храмах: рекомендации Минздрава в преддверии Пасхи

По возможности стоит отказаться от прикладывания к святыням, вместо этого лучше просто поклониться.

Как снизить риск заражения коронавирусом в храмах: рекомендации Минздрава в преддверии Пасхи
Прихожанам по возможности стоит отказаться от прикладывания к святыням, вместо этого лучше просто поклониться

Православные в Беларуси готовятся отметить большой религиозный праздник - Пасху - в предстоящие выходные. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для религиозных организаций.

Так, из общих санитарно-противоэпидемических мероприятий, медики советуют каждый день проверять состояние здоровья священников и людей, работающих в религиозных организациях. К работе не стоит допускать тех, у кого есть признаки респираторной инфекции (кашель, насморк, повышенная температура тела и т.д.), им нужно обратиться к врачам.

Специалисты советуют белорусам отказаться от посещения богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, если у них есть симптомы респираторного заболевания.

После каждого богослужения и по мере необходимости нужно проводить в помещениях влажную уборку, в том числе с использованием разрешенных к применению дезинфицирующих средств. Особое внимание стоит уделять дверным ручкам, перилам, мебели общего пользования, в том числе местам для написания записок, свечным ящикам и др.

Кроме того, в Минздраве посоветовали религиозным организациям регулярно дезинфицировать иконы, находящиеся в храмах, к которым прикладываются прихожане. Важно поддерживать чистоту и дезинфицировать церковную утварь и богослужебные сосуды. Посетителям по возможности стоит отказаться от прикладывания к святыням, вместо этого лучше просто поклониться.

Нужно также часто проветривать помещения, по возможности обеспечить в местах общего пользования установку средств очищения воздуха (рециркуляторов) для его бактерицидной обработки в присутствии людей.

Если есть возможность, то нужно ограничить количество прихожан в храмах (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио-, видеотрансляции богослужений.

Также посетителям нужно напомнить о соблюдении безопасной социальной дистанции не менее 1-1,5 м и об использовании масок. В храмах следует обеспечить наличие масок, если у кого-то из посетителей их нет, то раздавать.

В Минздраве добавили, что богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии лучше проводить перед храмом под открытым небом.
Источник: Надежда Белянская, kp.by
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