







Безымянного малыша забрали на этажи от мамы и двух братьев. Александр Степанович призвал жителей города поехать в пущу и забрать еще двоих котят. А на открытии здания банка нашел хозяйку еще одному.









– «Беды» ничто не предвещало, – смеется генеральный директор СП «Веставто» ОАО Светлана Бурак, пока по ней ползают новый домочадец и белоснежный шпиц Джесси. – Просто на открытии банка подошла поздороваться к Александру Степановичу, а он возьми да и скажи, что родственникам его нового кота нужен хозяин. На следующий день я была уже в пуще и выбрала, как мне сказали, девочку. Оказалось, все же мальчик. Остался еще один – черненький.





Александр Рогачук знал, кого просить. Эффектная топ-менеджер не только легко управляется преимущественно мужским коллективом в количестве трех сотен человек. Она еще и по бездомным животным. На родном предприятии каждую прибившуюся животинку отлавливают, стерилизуют, пытаются пристроить, а если не удается, то содержат на территории. Возле дома в Малых Радваничах две бродячие собаки Лиза и Ева стали верными спутницами для Светланы во время прогулок. Даже породистая Джесси с родословной попала к своей хозяйке не благодаря, а вопреки. Эксклюзивный экземпляр готовили в эмиграцию в Италию, но из-за ковида пришлось оставить в Беларуси. Светлана решила забрать ее себе.









Бездомные кошки – тема Светланы с детства, когда она таскала домой всякую живность. При всей своей загруженности, планов нянчиться с котами и щенками не было:





– Переезжая в дом, я говорила всем своим, что не буду заводить животных. При моей интенсивной работе мне нужна просто тишина, чтобы немного разгрузить мозг. Не знаю, в какой момент что-то «пошло не так» – они сами меня находят.





Сейчас малыш, весом всего 500 граммов не слезает с рук своей новой хозяйки. Чтобы хоть как-то заняться домашними делами, Светлана просто носит его в кармане.









Уличные Ева и Лиза тоже были в свое время стерилизованы и осмотрены ветеринаром. Возле дома Светланы их всегда ждет еда. Но руководитель СП понимает – главное, что нужно животным, это дом. Поэтому она обратилась с призывом забрать ее напарниц по прогулкам в дом, который они будут охранять. Готова даже поддержать кормом. Но главное не еда, а любовь, которую они так ждут, пишет vb.by.





P.S. Котенка назвали Челси – из всех игрушек он предпочитает гонять мяч.