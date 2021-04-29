



Силовики "найдут и зачистят зарвавшуюся кровожадную оппозицию", пообещал заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками: в эфире телеканала Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ в четверг.

"Мы готовы действовать. Как только поступит приказ – где бы они не находились, без срока давности – мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь – более защищенной. Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи", - заявил Карпенков.





Он пообещал, что "реакция будет молниеносная и удар будет сокрушительный". "И он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо", - сказал замминистра МВД.





Карпенков отметил, что "наша невероятная оппозиция за последнее время радикализировалась". По его словам, "четко видно и понятно, что это не мягкая, добрая оппозиция, радеющая за белорусский народ, за мирные перемены, а, конечно, все больше и больше они похожи на бешеных псов, которые в своих планах радикальных, в своих кровавых замыслах готовят вооруженный переворот, готовят убийство, похищение".





"Всеми этими действиями они поставили себя вне закона, они перешли красную черту. Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты, но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена, и они находятся сейчас в одном ряду по своим замыслам и своим действиям с международными террористами. Для борьбы с международными террористами предназначены у нас спецподразделения, бойцы антитеррора, и мы готовы выполнить задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые остались на свободе", - заверил он.

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