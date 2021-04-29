Что происходит с медиа в Беларуси в целом и с TUT.BY в частности

Почему это важно?

Право на получение информации гарантировано Основным законом страны.





Статья 34. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.





Наша главная задача — освещать происходящее в стране и мире. Главное правило — придерживаться фактов, а основная ценность — жизнь человека, его права и свобода. Мы любим свою страну и хотим в ней жить. Исходя из этих простых, но очень важных постулатов мы и работаем.





Тот факт, что охват TUT.BY составляет более 60% белорусской интернет-аудитории, то есть по крайней мере три миллиона жителей нашей страны являются нашими читателями, — наивысшая оценка нашего труда.





Да, нас лишили статуса СМИ, но нас не лишили права на профессию. А лучший показатель нашего статуса — доверие аудитории.





С конца весны прошлого года — со старта избирательной кампании — независимые издания Беларуси испытывают на себе колоссальное давление. И с каждым днем это давление нарастает, а в нашей работе появляются все новые и новые препятствия. Идет тотальная зачистка информационного поля, цель власти — установить полный контроль над информационным пространством.





Но если не будет TUT.BY, Onliner, «Нашай Нівы», «Радио Свобода», люди не проникнутся резко доверием к СБ или БЕЛТА, не бросятся в едином порыве смотреть БТ.

В 2021 году странно пытаться набросить удавку на интернет, эффект будет обратный — радикализация ресурсов и шквал непроверенной информации.

Преследование журналистов: задержания и уголовные дела

Если летом журналистов, освещавших предвыборные пикеты и акции, на два-три часа увозили в отделения милиции, то к осени за освещение акций им стали давать «сутки», а в ноябре 2020 года дошло и до уголовных дел.





Летом прошлого года журналисты независимых СМИ работали в синих жилетах с надписью «Пресса», к концу августа жилеты пришлось снять, потому что они стали не защитой, а мишенью. Открыто работать на улицах мы уже не могли, приходилось сливаться с толпой, прятаться в подъездах, номерах отелей и не только.





В 2020 году, по данным БАЖ:

журналистов задерживали 477 раз

97 журналистов отсидели «сутки»

62 пострадали от действий силовиков

Прямо сейчас за решеткой находятся 12 журналистов: трое уже осуждены (Катя Борисевич — за статью о «0 промилле» получила полгода лишения свободы и штраф, Катя Андреева и Даша Чульцова за стрим с акции протеста получили по два года колонии). В отношении еще девяти уголовные дела расследуются.





Фото: BELAPAN via TUT.BY





Если говорить только о TUT.BY, то наших журналистов в прошлом году задерживали 38 раз (а Лешу Судникова целых 4!), пятеро отсидели «сутки» (почитайте, к примеру, историю Саши Квиткевич), но самым большим ударом и шоком для нас стало уголовное дело в отношении Кати Борисевич. В своей статье она написала, что избитый до смерти Роман Бондаренко был трезв, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела за «разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Катя выполняла обычную журналистскую работу: проверяла информацию. Она написала правду, не позволив опорочить имя погибшего. Родные Романа, как мы уже неоднократно писали, к Кате никаких претензий не имеют. Катя за решеткой уже более 5 месяцев.

Блокировки, лишение статуса СМИ, отзыв аккредитаций

Угроза жизни, здоровью и свободе журналистов — наша самая большая тревога. Но на этом давление не заканчивается.





В прошлом году был заблокирован доступ к более чем 50 общественно-политическим сайтам и сайтам медиа, негосударственные газеты лишились возможности печататься в Беларуси, у журналистов иностранных изданий отозвали аккредитации.





TUT.BY в течение одного месяца получил 4 предупреждения Министерства информации, что стало поводом для обращения регулятора в суд с иском о лишении нас статуса СМИ. Это ожидаемо произошло. Лишение статуса СМИ оставляет нам возможность работать в статусе интернет-ресурса (что мы, собственно, и делали с октября 2000-го до начала 2019 года, пока этот статус не получили).





Конечно, нам стало гораздо сложнее получать информацию от госорганов. Чиновники нас не зовут на брифинги, часто отказывают в предоставлении информации. Отдельная история — работа в судах. Журналистов негосударственных изданий не аккредитовали на освещение процессов по делу Белгазпромбанка, журналисток «Белсата», «0 промилле» и многих других. Нас, Катиных коллег, не пустили даже на оглашение приговора!





Ужесточение законодательства

Но и это еще не все!





Министерства инициировали, а депутаты стремительно одобрили сразу несколько документов, принятие которых еще более осложнит работу журналистов. Узнав о готовящихся изменениях в Закон о СМИ, Белорусская ассоциация журналистов обратилась в парламент с просьбой организовать общественное обсуждение законопроекта.





Ответ от председателя профильной комиссии Геннадия Давыдько пришел уже после того, как новый закон о СМИ был принят Палатой представителей в двух чтениях. Его суть такова: обсуждение не представляется возможным, поскольку указанный законопроект уже принят.





Недавно главный редактор барановичского издания Intex-press был оштрафован за интервью со Светланой Тихановской. Суд признал Владимира Янукевича виновным в распространении информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.





Кстати, новый Уголовный кодекс, если он будет принят, предусматривает и уголовную ответственность за нарушение законодательства о СМИ.





В марте главного редактора TUT.BY Марину Золотову вызвали в ГУБОПиК и ознакомили с предупреждением о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме (при этом копию предупреждения даже не выдали на руки!). Поводом стал баннер, который отображался в рамках партнёрства с рекламными сетями «Яндекса» и Google — то есть баннер, показы которого мы даже не можем предвидеть. Более того, в ГУБОПиК даже не сообщили, куда пользователь переходил, кликнув на этот баннер.





Любопытно, что спустя месяц после инцидента у корреспондента печатного органа Администрации президента газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой оказался скриншот с тем самым баннером, который она разместила в своей статье с заголовком «В чьих интересах работает TUT.BY?». При этом автор не указала, что предупреждение было получено именно за сторонний баннер. «Связи с устроителями беспорядков электронный ресурс и не скрывает. Вот, пожалуйста, главной новостью в бело-красных цветах: „В Беларуси 23 403 населенных пункта. Город наш!“ О как…» — уверенно пишет она. Информация о предупреждении ГУБОПиК размещена рядом с замечанием «Ресурс опубликовал статью „Топ-10 судей, которые дали больше всего „суток“ административно задержанным“, где обнародовал сведения о людях. Обозначил цели. Хорошо, паспортные данные не выложил. Но это пока». Из чего можно сделать вывод, что предупреждение TUT.BY получил именно за эту статью. Но это не так. Что касается «топа судей», то это информация, имеющаяся в открытом доступе, судебные процессы являются открытыми, а судьи выступают на них под своими именами (хотя, вероятно, «но это пока»).

«Психологическое давление»

Да, кстати!





«А еще Марина Золотова и Людмила Чекина — главные просто тутбайки, семья Дынько с Мартиновичами — унавоживают нивы, калинкины и прочие „полицаи-партизаны“, которые обо всех этих „фондах“ бесперечь напоминают…»





«Один из основных методов информационной войны: немедленно заболтай сообщение от оппонента. Особенно если оно шокирующе правдиво. Ровно так и начали поступать все наши „независимые“ недоСМИшные помойки во главе с просто тутбайками сразу после субботнего расследования на ОНТ».





Еще один «наезд» мы не смогли даже процитировать. Его автор перечисляет сотрудников TUT.BY и предлагает их… пороть.





И это пишет «золотое перо» (по версии Мининформа), обладатель медали «За трудовые заслуги» Андрей Муковозчик. И это мы еще Григория Азаренка не цитировали, награжденного медалью «За отвагу».





Представьте, если бы что-то подобное появилось на TUT.BY, сколько времени бы потребовалось, чтобы завести уголовное дело по 130-й статье Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).





«Почему вы не обратитесь в суд?» — можете спросить вы. Чисто теоретически можно было бы пожаловаться и на возмутительные публикации в госизданиях, и высказывания на телеканалах, обжаловать неправомерное предупреждение ГУБОПиК. Но в нынешних условиях, совершенно очевидно, это будет напрасной тратой времени и ресурсов, а нам надо работать.





И мы, конечно, будем это делать. Просто знайте это.



