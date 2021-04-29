Спустя время он предложил приехать в гости к возлюбленной. Но появилось в любовной истории одно «но». Кавалер признался, что он спецпредставитель ООН в Сирии и, поскольку его деятельность секретна, он не может свободно распоряжаться своим имуществом и сбережениями. Мужчина попросил девушку помочь и перевести ему «немного» денег.





Женщина оформила в банке семь кредитов и отправила все средства за границу. К девушке никто не приехал.





Жертвой еще одного мошенника стала 67-летняя жительница Жодино. Ей позвонил «сотрудник банка», но попросил не номер карты, а данные учетной записи в интернет-банкинге — приложении для управления счетами и совершения банковских операций через интернет. После того, как пенсионерка поделилась цифрами, с ее карты списали около двух тысяч рублей. А еще, используя данные, мошенник взял онлайн-кредит на четыре тысячи рублей.





Еще в одной истории, произошедшей недавно, казалось, все довольно прозрачно. На одной из торговых площадок в интернете жодинец присмотрел себе мультимедийный проектор. Он перечислил за технику 1 351 рубль, но ждал свой товар напрасно. Когда это стало понятно, мужчина обратился в милицию.





В Жодино, как и во всей стране, растет количество кибер-преступлений. Горожане пострадали, связавшись с интернет-магазинами, которые предлагали одежду по заманчивой цене. Они хотели получить призы, которые неожиданно «выигрывали», и делились данными своих банковских карт с «сотрудниками банка». Результатом каждой такой опрометчивости становились потери финансовые и огромные стрессы.





За 2021 год в Жодино возбуждено уже около 70 уголовных дел, связанных с мошенничеством в интернете. Но историй о благополучном завершении дел для жертв этих преступлений, пока немного.



