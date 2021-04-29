Город Ухань





Так, исследование, проведенное в Англии, показало, что почти треть всех госпитализированных пациентов с коронавирусом повторно поступали в больницу в течение пяти месяцев после выписки, а 12% умерли за этот период.





Также и в исследовании, проведенном в Китае, 76% пациентов с COVID-19 через шесть месяцев после госпитализации все еще сообщали, что страдают как минимум от одного симптома заболевания. Особенно частыми симптомами были утомляемость и мышечная слабость.





В данный момент внимание международных ученых привлекают пациенты, чье заболевание коронавирусом изначально протекало в легкой форме и им не требовалась госпитализация.





Согласно исследованиям, у некоторых из этих пациентов симптомы также сохраняются в течение нескольких месяцев, а в некоторых случаях даже усугубляются.





Вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шааде недавно отмечал, что они составляют 10% от числа всех пациентов.





Новые данные были представлены и в масштабном исследовании, проведенном в США. В нем ученые из Медицинской школы при Университете Вашингтона в Сент-Луисе изучили состояние более 73 тыс. ветеранов США в первые шесть месяцев после заражения коронавирусом. Все они испытывали легкие или умеренные симптомы, и никому из них не потребовалось лечение в больнице. Исследователи сравнили смертность среди людей, перенесших коронавирус, и риск развития у них определенных осложнений с данными почти 5 млн американских ветеранов, которые не заражались. Хотя это, вероятно, самое крупное на сегодняшний день исследование последствий коронавирусной инфекции после легкого ее течения, выборка участников не является репрезентативной для всего населения. Обе группы состояли почти исключительно из мужчин, а средний возраст составлял чуть более 60 лет.





Тем не менее, результаты исследования дают представление о том, какие последствия может иметь даже легкое течение коронавирусной инфекции: согласно исследованию, у тех, кто переболел коронавирусом, в течение шести месяцев после заражения риск смерти был на 60% выше, чем у людей, не болевших COVID-19. Также и риск возникновения других заболеваний был значительно выше у людей, перенесших коронавирус, чем в контрольной группе.





Независимо от того, на какие симптомы обращали внимание исследователи, все они встречались значительно чаще в группе людей, переболевших коронавирусом. По данным исследования, у них особенно высок был риск развития респираторных заболеваний, но и заболевания нервной системы, психики, нарушения обмена веществ или сердечно-сосудистые проблемы диагностировались у них значительно чаще, чем у людей, не имевших диагноза COVID-19.





Пациенты, переболевшие коронавирусом, также часто в течение длительного времени принимают лекарства - обезболивающие, антидепрессанты или препараты, понижающие кровяное давление, заключает издание.



